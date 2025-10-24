Service, fastighet
2025-10-24
Hej
vi söker 2 lokalvårdare, kontorsstädare
vi söker dig som vill ta ansvar, arbete i team eller självgående, respektera arbetsrutiner,
lön Enligt ök, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: Tim@tipibygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tipi Bygg AB
(org.nr 559028-1571) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9574318