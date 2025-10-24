Service, fastighet

Tipi Bygg AB / Städarjobb / Landskrona
2025-10-24


Visa alla städarjobb i Landskrona, Svalöv, Kävlinge, Helsingborg, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tipi Bygg AB i Landskrona, Botkyrka, Stockholm eller i hela Sverige

Hej
vi söker 2 lokalvårdare, kontorsstädare
vi söker dig som vill ta ansvar, arbete i team eller självgående, respektera arbetsrutiner,

lön Enligt ök,

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: Tim@tipibygg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tipi Bygg AB (org.nr 559028-1571)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9574318

Prenumerera på jobb från Tipi Bygg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tipi Bygg AB: