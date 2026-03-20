Service Engineer
Resande ServiceteknikerPubliceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Till en av våra kunder söker vi nu en resande (mellersta Sverige) servicetekniker för en självständig och fältbaserad roll inom avancerad industrimiljö.
Du utgår från ditt hem och planerar din arbetsdag själv. Rollen innebär arbete ute hos kunder runt om i Sverige med installation, driftsättning, service och felsökning av tekniskt avancerad produktionsutrustning.
Arbetet omfattar bland annat:
Installation och uppstart av maskiner
Kalibrering och noggrannhetskontroller
Förebyggande underhåll
Felsökning av mekaniska och enklare mjukvarurelaterade problem
Dokumentation och kvalitetssäkring
Tjänsten innebär en del resande i tjänsten med regelbundna övernattningar, vilket gör att du behöver trivas med ett rörligt och självständigt arbete. Restid ingår i arbetstiden. För rätt person erbjuds förmånliga traktamenten samt attraktiva bonus- och ersättningssystem.
Placering: Du utgår från ditt hem, med fördel i mellersta Sverige.
Vi söker dig som
Vi söker dig med teknisk bakgrund, exempelvis som servicetekniker, industrielektriker eller liknande. Erfarenhet av produktionsutrustning eller mätteknik är meriterande men inte ett krav.
Som person är du driven, lösningsorienterad och trivs med frihet under ansvar. Du är självgående, har ett högt tempo och känner dig trygg i dialogen med kund. Framför allt har du rätt inställning och en vilja att utvecklas.Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i engelska, tal och skrift
Du behöver trivas med ett resande arbeteSå ansöker du
Detta är en konfidentiell rekrytering och information om bolaget lämnas i ett senare skede av processen.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag.
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Biljana påbiljana.cvetkovic@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 2145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Värnamo (visa karta
)
333 30 VÄRNAMO Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
COO
Biljana Cvetkovic biljana.cvetkovic@kraftsam.se 0707423922 Jobbnummer
9810603