Service Crew - Breakfast (Vikariat 80%)

Vill du vara med och skapa människors minnen och upplevelser? Vill du ha ett jobb där du upplever gemenskap och tillhörighet i ett litet men sammansvetsat team? Då är Home Hotel Carlscrona en arbetsplats för dig.
Vi är det lilla hotellet med det stora hjärtat. Här är närheten till varandra och till havet central. Vi är stolta över att få våra gäster att känna sig som hemma samtidigt som de kan njuta av alla bekvämligheter som vårt hotell kan erbjuda. Hos oss blir du del av ett härligt team som älskar vårt jobb och bjuder på oss själva.
Nu söker vi dig som är morgonpigg, passionerad, driven och älskar att ge gäster upplevelser utöver det vanliga. Du trivs med att småprata med våra gäster när du fyller på påtår och fyller upp vår härliga frukostbuffé. Du gillar att jobba i team samt självständigt och hjälper till där det behövs på hotellet. Du kan jobba flexibelt både tidiga mornar och helger.
Du kommer att ingå i ett härligt team där vi tillsammans skapar en fantastisk arbetsplats och mötesplats för våra gäster. Du bjuder på dig själv, är engagerad i kollegor och gäster på hotellet och har nära till skratt och bus.
Din roll är att se till att gästen får en upplevelse utöver det vanliga. Det börjar med ett glatt "god morgon" och den perfekta äggröran. Vårt jobb är att se till att gästen får den bästa starten på dagen och en härlig frukoststund. Du som person gillar att ta eget ansvar, ta egna initiativ och du vet att små detaljer kan göra stor skillnad. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du även för beställningar.
Tycker du att det här låter spännande? Sök!
Tjänsten omfattar 80% vikariat, med 6 månaders provanställning.
Rekrytering sker löpande och tillträde enligt överenskommelse.
Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB som äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje. Vi är ett franchisehotell inom Strawberry Group (tidigare Nordic Choice), en av nordens största hotellkedjor med varumärken som Clarion, Home Hotel, Quality och Comfort. Winn Hotel Group driver även sin egna affärsakademi kallad Winn Business School.
