Serveringspersonal till Hasselbaren i Oxelösund

Kitchen Pro OX AB / Servitörsjobb / Oxelösund
2025-11-08


Hasselbaren är en familjär och populär restaurang i hjärtat av Oxelösund. Vi serverar klassisk husmanskost till lunch, à la carte på kvällarna och ordnar även olika evenemang som karaoke, livemusik och privata fester.

Nu söker vi en serviceinriktad och positiv person som vill bli en del av vårt team!

2025-11-08

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med servering av mat och dryck, tar beställningar, har kontakt med gäster och hjälper till att skapa en trivsam stämning i restaurangen. Du är också delaktig i förberedelser, dukning och enklare kassatjänst.

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från restaurang eller café (meriterande men inte ett krav)
• Är social, punktlig och tycker om att ge bra service
• Kan arbeta både dagtid, kvällar och helger vid behov
• Talar svenska Och engelska

Vi erbjuder:
• Timanställning enligt överenskommelse
• Möjlighet till fler timmar för rätt person
• En trevlig arbetsplats med bra stämning och engagerade kollegor
För att din ansökan ska behandlas, ange alltid annonsnumret i mejlet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: Jobb@hasselbaren.se

Arbetsgivare
Kitchen Pro OX AB (org.nr 559534-8417), http://www.hasselbaren.se
Folkegatan 23 (visa karta)
613 30  OXELÖSUND

Jobbnummer
9595342

