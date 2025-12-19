Serveringspersonal Piteå Stadshotell
2025-12-19
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Piteå Stadshotell är ett 4-stjärnigt cityhotell i hjärtat av Piteå. Hos oss ligger fokus på personligt bemötande, gästnöjdhet och kvalitet, krångligare än så är det inte!
Vem är du?
Är du ute efter ett roligt, stimulerande och varierat arbete med högt tempo och goa medarbetare? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker en servitör/servitris som tillsammans med vår Restaurangchef vill utveckla och driva verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Med gästen i fokus och ett grymt team vid din sida serverar du våra gäster vällagad mat i kombination med utvald passande dryck. I arbetsuppgifterna ingår:
Kassahantering
A la carte servering
Service samt bar- och dryckesservering
Planering av verksamheten
Som person ser vi gärna att du:
Har en god ambition att utvecklas, med eller utan erfarenhet från branschen
Är positiv, ordningsam, flexibel och tar eget ansvar
Har ett intresse för mat och dryck
Är van att fatta snabba beslut och lösa oförutsedda problem som kan uppstå
Har god samarbetsförmåga
Är intresserad av merförsäljning
Meriterande
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och en god vilja att utvecklas tillsammans med oss.Anställningstyp/arbetstider
DeltidErsättning
Timlön enligt kollektivavtal
Vänligen notera: Kandidater för intervju kommer att kallas löpande innan ansökningstiden har gått ut.
Vi ser fram emot din ansökan och att träffa dig för en eventuell intervju! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: rest-fiore@piteastadshotell.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering 2026". Arbetsgivare Piteå Stadshotell AB
(org.nr 556577-8312), https://piteastadshotell.com/
Olof Palmes Gata 1 (visa karta
)
941 33 PITEÅ Kontakt
Restaurangchef
Sara Persson rest-fiore@piteastadshotell.com Jobbnummer
9656037