Serveringspersonal
Sörens Restaurang KB / Servitörsjobb / Borgholm Visa alla servitörsjobb i Borgholm
2026-03-12
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sörens Restaurang KB i Borgholm
Sörens Bar & Restaurang hittar ni på slottsgatan 21, bara ett stenkast från socitetsparken i Borgholm på norra Öland.
Vi huserar i de lokaler som tidigare användes för tillverkning & försäljning av Sörens Bröd, vilket vårt namn kommer ifrån.
Hos oss finner ni en lunchmeny bestående av god hemlagad husmanskost, men kvällstid även en stor Á la carte-meny med någonting för alla.
Vi har 46 sittplatser inomhus, men erbjuder sommartid även en stor uteservering med utsikt över parken.
• ---
SOMMAREN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG, OCH REKRYTERINGEN AV SOMMARENS STJÄRNOR ÄR IGÅNG!
Du som söker får gärna ha restaurangvana sedan tidigare men det är absolut inget krav, det viktigaste är att du är en glad och positiv person som alltid gör ditt bästa för att lösa stora som små problem som kan uppstå.
Du som person bör vara stresstålig och noggrann då vi under sommaren har mycket att göra och ofta har väldigt många gäster på samma gång som samtliga förtjänar allra högsta service.
Som servitör eller servitris hos oss får du ett roligt och varierande arbete där det under lunchtid är kassabeställning som gäller och under kvällstid bordsbeställning.
Men kom ihåg...vi sätter alltid gästen i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: sorensrestaurang@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering sommar 26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sörens Restaurang KB
Slottsgatan 21A (visa karta
)
387 32 BORGHOLM Jobbnummer
9794914