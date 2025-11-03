Serveringspersonal
Bishop Scandinavia AB / Servitörsjobb / Strängnäs Visa alla servitörsjobb i Strängnäs
2025-11-03
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bishop Scandinavia AB i Strängnäs
, Eskilstuna
, Västerås
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en utåtriktad person med tidigare erfarenhet av restaurangbranschen och ett brinnande intresse för service!
Vi söker en kollega som vill jobba med oss på kvällar och helger. Arbetet innebär servering, disk och andra till restaurangen tillhörande arbetsuppgifter samt enklare arbete i hotellreceptionen. Du skall vara en positivt inställd person med mål att bidra till att kontinuerligt förbättra upplevelsen för våra gäster.
Vi ser helst att du som söker är över 20 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bishop Scandinavia AB
(org.nr 556581-7540), http://www.bishopsarms.com Arbetsplats
The Bishops Arms Kontakt
Karin Ödén Malmberg pubchef.strangnas@bishopsarms.com Jobbnummer
9586183