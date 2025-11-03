Serveringspersonal

Bishop Scandinavia AB / Servitörsjobb / Strängnäs
2025-11-03


Vi söker en utåtriktad person med tidigare erfarenhet av restaurangbranschen och ett brinnande intresse för service!
Vi söker en kollega som vill jobba med oss på kvällar och helger. Arbetet innebär servering, disk och andra till restaurangen tillhörande arbetsuppgifter samt enklare arbete i hotellreceptionen. Du skall vara en positivt inställd person med mål att bidra till att kontinuerligt förbättra upplevelsen för våra gäster.
Vi ser helst att du som söker är över 20 år.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bishop Scandinavia AB (org.nr 556581-7540), http://www.bishopsarms.com

Arbetsplats
The Bishops Arms

Kontakt
Karin Ödén Malmberg
pubchef.strangnas@bishopsarms.com

Jobbnummer
9586183

