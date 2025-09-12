Serveringspersonal
Beredskapslyftet Ideell Fören / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-12
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Vi söker nu personal för Carotte som erbjuder deltidsmöjligheter inom olika serviceyrken, där du själv bestämmer när du är tillgänglig för arbete. Som serveringspersonal inom catering och event arbetar du i en flexibel miljö där arbetsplatsen varierar från gång till gång. Uppdragen sker på olika platser beroende på vilken typ av evenemang det rör sig om och vad kunden efterfrågar - allt från mingel och banketter till större företagsevenemang eller privata fester .
Plats:
Stockholm
Vi söker:
Servitörer/Servitriser, Köksassistenter, Barpersonal
Arbetsuppgifter:
• servering av mat och dryck vid banketter, företagsevent och galakvällar;
• hjälpa till med catering vid nätverksträffar, privata middagar och fester;
• städning under och efter evenemang, montering och ihoppackning efter evenemang.
Krav:
• du har en huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier, annat arbete etc.);
• du kan förstå och kommunicera på svenska;
• du har grundläggande kunskaper i engelska språket;
• tidigare erfarenhet från restaurang, catering eller à la carte är meriterande;
• du är van att arbeta effektivt i ett högt tempo.
Din profil:
• du är social, utåtriktad och har lätt för att ta kontakt med människor;
• du har en positiv attityd, är ödmjuk, flexibel och prestigelös;
• du gillar att göra det lilla extra .
Vi erbjuder:
• timanställning med flexibel arbetstid. Ersättning
Timlön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
