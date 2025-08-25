Serveringspersonal
2025-08-25
Har du en genuin passion för service och gör gärna det där lilla extra för att våra gäster ska trivas? Nu har du chansen att jobba i en unik miljö där du får möta spännande gäster från hela världen! Sandvik Visitor Services söker just nu en rutinerad, flexibel och strukturerad serveringspersonal till teamet på restaurang Bruksmässen i Sandviken. Välkommen!Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Vi driver restaurang-, konferens-, och hotellverksamhet till affärsområdena inom Sandvik-koncernen. Våra verksamheter är Conference Center, Hotell Bruksgården, Restaurang Bruksmässen och Sandviks Herrgård. Hos oss erbjuds historiska bruksmiljöer, välsmakande mat av hög kvalité och ett välkomnande i professionell atmosfär. Vi har ett roligt och omväxlande jobb där den ena dagen inte är den andra lik, och vi vill ha kul på jobbet!
Om jobbet
I den här rollen ligger fokus på högklassig service och du arbetar främst med det dagliga arbetet i vår restaurang - Bruksmässen. Jobbet innebär planering och hantering av beställningar och bokningar, möblering och förberedelser i matsalen, samt att välkomna gäster och sköta servering, bar, disk och städ. Du representerar hela vår verksamhet samtidigt som du träffar kollegor från hela Sandvik och våra samarbetspartners.
Du ingår i ett team där visst självständigt arbete förekommer och arbetstiden är fördelad mellan dag- och kvällstid, vanligtvis vardagar.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning samt flera års erfarenhet av servitör-/servitrisyrket inom hotell och restaurang, där du fått med dig boknings- och datorkunskaper - samtidigt som vi välkomnar ansökningar med annan relevant servicebakgrund. Tjänsten kräver god vana av att jobba med servering och bar, samt god datorvana. B-körkort är ett krav. Vår verksamhet ligger lokalt med gäster från hela världen, vilket betyder att du behöver kunna prata flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska. Kunskaper i andra språk är meriterande.
Exklusiv service och intresse för restaurangbranschen är grunden för vår verksamhet och det är viktigt att du delar dessa drivkrafter och drivs av att alltid få gästerna att känna sig välkomna. Du är strukturerad, uppskattar ordning och reda samt har förmågan att ligga steget före och ta ansvar för att underlätta för kollegor och övrig verksamhet. Fördelaktigt är också om du har ett öga för detaljer och nya idéer samtidigt som du kan konsten att prioritera och flexibelt hitta lösningar på problem med fokus på att leverera en bra helhetsupplevelse.
Vår kultur
På Sandvik är vi övertygade om att mångfald leder till en bättre omgivning för våra anställda, vårt företag och våra kunder. Hos oss ska du alltid känna att du kan vara dig själv på jobbet. Vi vet att du då har störst möjligheter att nå din fulla potential och bidra till vår framgång. Var unik. Behåll din nyfikenhet. Det gillar vi!
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Konradsson, rekryterande chef, 070-601 57 78, maria.konradsson@sandvik.com
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.
Facklig kontaktperson:
Charlotte Englund, HRF, 070-832 74 57
Ansvarig rekryterare: Lisbeth Häggström
Ansökan
Vi har löpande urval i den här rekryteringen och ber dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt och senast 18 september, 2025. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0082626.
Vi eftersträvar en öppen och rättvis rekrytering och använder olika verktyg för att möjliggöra en objektiv process. När du söker denna tjänst kommer du därför få en inbjudan via email till att genomföra ett personlighets- och logiktest. Återkoppling kommer direkt efter genomfört test och urvalsprocessen startar efter sista ansökningsdatum.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services påhrservices.sweden@sandvik.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvik AB
(org.nr 556000-3468)
Stationsplan 1 (visa karta
)
233 31 SVEDALA
Sandvik Rock Processing Solutions - Svedala Jobbnummer
9473301