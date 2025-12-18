Serveringspersonal 2025-26
Lilla Tyrolen Åre AB / Servitörsjobb / Åre Visa alla servitörsjobb i Åre
2025-12-18
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Tyrolen Åre AB i Åre
Vi söker servitris/servitör inför vintern.
Vi söker dig som gärna har lite erfarenhet inom branschen och vill fortsätta att utvecklas som servitris/servitör.
Lilla Tyrolen är den gamla jaktstugan som blev restaurang, den ägs av Peter och drivs numera av både Peter och Albin
Vi har ca 120 sittplatser inne samt en uteservering som vi öppnar när vårsolen värmer snön.
Säsongen sträcker sig från december till april och vi kan erbjuda Åres finaste personalboende.
Era arbetsdagar kommer att innefatta allt från lunch servering, afterski och middagsservering.
Vi har cirka 9 anställda så alla har en otroligt viktig roll för restaurangen.
Lön enligt överenskommelse.
Vi är fackligt anslutna.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: albinsmith@live.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitris/servitör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Tyrolen Åre AB
(org.nr 556765-2457)
Svedje 1:189 (visa karta
)
830 14 ÅRE Arbetsplats
Lilla Tyrolen Åre AB Jobbnummer
9652489