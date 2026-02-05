Serveringspersonal - sommarjobb
Älmhult, med sin unika småländska historia är hjärtat av IKEA. Här har vi våra rötter. IKEA Älmhult AB, som inkluderar IKEA Museum, IKEA Hotell och IKEA Property, är på en spännande resa mot att göra Älmhult till en ännu bättre plats för nästa generation. Vi vill att Älmhult ska växa, både med invånare och verksamheter, och bli en unik och attraktiv plats där de många människorna kan uppleva IKEA igår, idag och imorgon. Vi vill bygga nästa generations kulturbärare och stärka IKEA:s varumärke. Är du redo att bli en del av och bidra till denna resa?
Rollbeskrivning
På IKEA Älmhult AB möter vi våra gäster i alla våra olika verksamheter, så som: i Köket på IKEA Museum, IKEA Hotells restaurang Grillen, MUMS och Aktivitetshuset. Vi söker nu dig som brinner för mötet med gästen och att skapa en genuin och trevlig upplevelse under både frukost, lunchrusning och kvällsservering. Du kan med ditt engagemang och ditt bemötande göra skillnad för att möta gästens förväntningar.
I dina arbetsuppgifter kommer ingå:
Ta emot beställningar under lunch, kväll och helg
Ta emot beställning i kassan, bordsservering och presentation av rätter och dryck
Iordningsställande av restaurang eller café både inomhus och utomhus för frukost, lunch- och middagsservering
Servering av dryck
Ta emot betalning
Vi söker dig som älskar service och att möta gäster eller kunder! Du får gärna ha tidigare erfarenhet av att ha jobbat inom restaurang och/eller service-branschen. Du tycker om att jobba i ett högt tempo och i en miljö med mycket människor och hög puls. Du har en förmåga att ta egna initiativ till att få saker gjorda och kan se vad som behöver göras. Du har också en nyfikenhet på att ständigt lära dig nya saker och vill hela tiden hitta lösningar och kan hantera de problem som uppstår i vardagen. Och självklart delar du vår passion för IKEA:s historia, kultur och värderingar!
Specifika krav:
Du har en passion för mat och en fantastisk gästupplevelse.
Att jobba i ett team där ni tillsammans hjälps åt för att skapa den bästa upplevelsen för gästen är något du brinner för.
Är flytande i svenska och engelska i både tal och skift. Har du ytterligare språkkunskaper är det ett plus.
Du är van att hantera datorer och olika typer av IT-applikationer.
Du måste vara över 18 år och inneha ett svenskt arbetstillstånd.
Övrig information
Vi erbjuder nu flera deltidstjänster (om ca 80%, men kontraktsmått kan variera) på visstid under sommaren för perioden juni till den 31 augusti. Upplärning kan börja på lägre kontraktsmått under kvällar och helger under maj och juni månad. Våra scheman följer våra verksamheters öppettider. Arbetstiden är schemalagd främst på lunch- och kvällstid samt helger. Våra öppettider sträcker sig från 05:30 till 23:30. Alla våra verksamheter finns i Älmhult.
När du ansöker till denna tjänst kommer du få ett antal frågor att besvara innan du lägger in din ansökan. Frågorna syftar till att vi ska få en djupare förståelse kring din tillgänglighet samt din möjlighet att arbeta i Sverige. Vi önskar få in din ansökan senast den 28 februari. Vår rekryteringsprocess innehåller en gruppintervju på plats här i Älmhult under kvällstid i mars månad vid följande datum 10, 17 och 19 mars. Gruppintervjuerna kommer hållas på svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.
