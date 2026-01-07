Serverings Bartänder
2026-01-07
Restaurang El Cielo (Tapas & Cava)
Kungsholmen, Stockholm
Söker glada och erfarna bartenders samt serveringspersonal
Om El Cielo
El Cielo är en sydamerikansk restaurang med fokus på tapas, asado och välgjorda drinkar.
Restaurangen är etablerad sedan 2014 och har cirka 70 sittplatser inomhus samt 100 sittplatser utomhus.
Vi söker nu självsäkra och erfarna medarbetare som vill bli en del av vårt positiva och sammansvetsade team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering och/eller bar
Är stresstålig och en lagspelare
Kan tala svenska eller engelska
Talar du spanska är det meriterande (men svenska eller engelska krävs)
Anställningsform
Nästan heltid
Vi söker även personal som kan arbeta endast helger
Arbetstider enligt schema, vanligtvis kl. 16.00-23.00
Servering i matsalen
Bararbete
Hovmästaruppgifter vid behov
Allmänt ansvar för gästupplevelsen
OBS - Alla sökande ombeds att:
Bifoga bild i ansökan
Skicka en kort presentation av sig själv
För information och intervju, kontakta oss på: info@elcielo.se
073-670 84 28
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
El Cielo - Tapas & Cava Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
