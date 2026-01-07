Serverings Bartänder

IRA & TUR AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-01-07


Restaurang El Cielo (Tapas & Cava)
Kungsholmen, Stockholm

Söker glada och erfarna bartenders samt serveringspersonal

Om El Cielo
El Cielo är en sydamerikansk restaurang med fokus på tapas, asado och välgjorda drinkar.
Restaurangen är etablerad sedan 2014 och har cirka 70 sittplatser inomhus samt 100 sittplatser utomhus.

Vi söker nu självsäkra och erfarna medarbetare som vill bli en del av vårt positiva och sammansvetsade team.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av servering och/eller bar
Är stresstålig och en lagspelare
Kan tala svenska eller engelska
Talar du spanska är det meriterande (men svenska eller engelska krävs)

Anställningsform

Nästan heltid
Vi söker även personal som kan arbeta endast helger
Arbetstider enligt schema, vanligtvis kl. 16.00-23.00

Publiceringsdatum
2026-01-07

Dina arbetsuppgifter
Servering i matsalen
Bararbete
Hovmästaruppgifter vid behov
Allmänt ansvar för gästupplevelsen

OBS - Alla sökande ombeds att:

Bifoga bild i ansökan
Skicka en kort presentation av sig själv
För information och intervju, kontakta oss på:
info@elcielo.se
073-670 84 28

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
El Cielo - Tapas & Cava

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@ibaa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ira & Tur AB (org.nr 556735-3221)
Fleminggatan 22 A (visa karta)
112 32  STOCKHOLM

Jobbnummer
9670323

