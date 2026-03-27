Servering
Serveringspersonal sökes till Restaurang El Cielo - Kungsholmen
Vill du jobba i en levande restaurangmiljö med skön stämning, tempo och härliga gäster? Då kan du vara den vi söker.
El Cielo är en sydamerikansk restaurang på Kungsholmen, etablerad sedan 2014. Vi serverar tapas, asado och burgare med smaker från hela kontinenten - och vi har även en stark bar med härliga drinkar som är en viktig del av upplevelsen.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Vi söker dig som är glad, självsäker och serviceinriktad, och som trivs när det är högt tempo.
Tjänst: Heltid
Arbetstider: Kvällar - enligt schema
Start: Enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Servering och värdskap i matsalen
Bararbete - enklare drinkar och service
Hovmästartjänst vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering
Är stresstålig och gillar tempo
Är en lagspelare med positiv energi
Talar svenska eller engelska
Spanska är meriterande
Varför El Cielo?
Familjär och energifylld arbetsplats
Härlig bar och social miljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurang
Ett team som ställer upp för varandra
Låter det som du? Skicka din ansökan redan idag!
OBS Alla sökande; Gärna;
Bifoga bild på er ansökan
Gärna; kort beskrivning
För information och intervju kontakta oss på: info@elcielo.se
Eller 0736708428 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: Info@ibaa.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ira & Tur AB
Fleminggatan 22 A
112 32 STOCKHOLM
