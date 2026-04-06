Servering - Skyrup Golf & Hotell
AB Hässleholms Golfklubb / Servitörsjobb / Hässleholm Visa alla servitörsjobb i Hässleholm
2026-04-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Hässleholms Golfklubb i Hässleholm
Mitt i det skånska landskapet, omgivet av grönskande fairways, Finjasjön och rofylld natur, ligger Skyrup Golf & Hotell - en plats där golf, god mat och personligt värdskap möts. Under golfsäsongen fylls anläggningen av glada golfare, hotellgäster och konferenssällskap som alla söker en trevlig helhetsupplevelse.
Nu söker vi dig som vill jobba extra vid behov som servitör/servitris under golfsäsongen 2026, där du har chansen att vara med och skapa minnesvärda stunder för våra gäster.Publiceringsdatum2026-04-06Om tjänsten
Som servitör/servitris hos oss är du en viktig del av gästupplevelsen. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
• Servering av mat och dryck i restaurang och bar
• Att ge våra gäster ett varmt, personligt och professionellt bemötande
• Kassahantering
• Förberedelser och enklare städning i restaurangen
Arbetstiderna är varierande och förlagda till dag-, kvälls- och helgpass. Anställningen gäller under golfsäsongen, med möjlighet till förlängning över julborden.
Vi söker dig som
• Brinner för service och tycker om att möta människor
• Är flexibel, stresstålig och har lätt för att samarbeta
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Har erfarenhet av restaurangarbete (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
• En arbetsplats i en lugn och vacker miljö
• Ett socialt och omväxlande arbete
• Ett engagerat team med god sammanhållningSå ansöker du
Skicka din ansökan till vår restaurangchef John Rosén med CV och ett kort personligt brev. Urval sker löpande. john@skyrupsgk.se
Välkommen till Skyrup Golf & Hotell - där service och upplevelser står i centrum.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: john@skyrupsgk.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SERVERING - BEHOV". Arbetsgivare AB Hässleholms Golfklubb
(org.nr 556772-4785)
Herrgårdsvägen 35 (visa karta
)
282 95 TYRINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hässleholms Golfklubb, AB Kontakt
Restaurangchef
John Rosén john@skyrupsgk.se 0709-554360 Jobbnummer
9838321