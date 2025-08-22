SEO Lead
2025-08-22
Viva är en av Nordens främsta byråer inom digital marknadsföring, där vi kombinerar mänsklig expertis med AI och smarta verktyg för att skapa långsiktig, datadriven tillväxt för våra kunder. Vi strävar efter extremt nöjda kunder och stolta medarbetare - och vi bygger framgång genom både de resultat vi levererar och den kultur vi skapar. Idag är vi drygt 80 medarbetare med kontor i Uppsala, Malmö och Kalmar.
Vill du vara med och bygga Nordens bästa byrå för digital marknadsföring? Har du gedigen erfarenhet inom SEO, ett starkt strategiskt sinne och ett passionerat ledarskap? Då kan rollen som SEO Lead vara nästa steg för dig.
Om rollen
Som SEO Lead på Viva är du ansvarig för vår totala SEO-leverans och spelar en nyckelroll i att driva både affärsvärde och innovation. Du leder ett team av specialister och säkerställer att vår leverans håller högsta kvalitet och effektivitet, med AI som ett nav i arbetet. Du är ambassadör både internt och externt, och deltar i större kundpitchar och strategiska dialoger.
Ditt uppdrag är att:
Ansvara för Vivas övergripande SEO-erbjudande och leveranskvalitet.
Leda och utveckla SEO-teamet mot gemensamma mål med passion, ansvar och laganda.
Driva innovation genom egen passion för att vara påläst kring det senaste inom SEO, best practise i marknaden och att Viva ligger i absolut framkant i vårt erbjudande.
Vara en proaktiv och coachande ledare, en förebild enligt Vivas värderingar.
Säkerställa lönsamhet och hög effektivitet i leveranserna enligt våra mål.
Driva innovation med hjälp av smarta och effektiva AI-lösningar.
Arbeta nära Client Managers och CEO i större kundprocesser och pitcher.
Bidra med spetskompetens i både operativa och strategiska SEO-frågor.
Själv drivas och inspireras av att operativt arbeta med SEO för egna kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som förenar djup SEO-kompetens med ett inspirerande ledarskap. Du har ett starkt affärsdriv och är en naturlig lagspelare som sätter laget framför jaget. Du har mycket god förståelse och erfarenhet kring AI och hur man nyttjar ny teknik för att skapa SEO leverans i framkant.
Vi tror att du har:
Mångårig erfarenhet av SEO, gärna från byråmiljö.
Erfarenhet av att leda team.
Mycket god förståelse för affärsstrategisk SEO - både tekniskt och innehållsmässigt.
Ett nyfiket och experimenterande mindset, särskilt kring AI-drivna lösningar. Förmåga att skapa engagemang och utveckla andra.
Värderingar som stämmer med Vivas kultur: Passion, Lagspel och Ansvar.
Förmåga att arbeta både operativt och strategiskt för att skapa affärsdrivna SEO-lösningar.
En kommunikativ och pedagogisk förmåga - du kan förklara SEO så att både kunder och kollegor förstår dess affärsvärde.
En fördel är om du även har gedigen erfarenhet inom spårning och attributionsmodeller
Vad kan vi erbjuda dig?
På Viva är vi ett team som bygger framgång tillsammans - för våra kunder, för varandra och för oss som byrå. Som SEO Lead kliver du in i en kultur där passion, lagspel och ansvar inte bara är ord, utan en självklar del av vardagen. Vi är stolta över vår förmåga att ligga i framkant inom digital marknadsföring, där nytänkande och AI-drivna lösningar går hand i hand med affärsnytta.
Hos oss får du inte bara möjlighet att växa som ledare och SEO strateg - du blir en viktig kulturbärare och inspiratör för hela SEO-teamet. Vi tror på ett klimat där öppenhet, lärande och gemenskap är grunden för framgång, och där vi firar både individuella och gemensamma prestationer.
Hos oss får du:
På Viva blir du en nyckelperson i ett starkt och kompetent SEO-team. Du får frihet under ansvar och möjlighet att påverka, leda och utveckla Vivas SEO mot världsklass.
Ett värderingsdrivet bolag med höga ambitioner.
En innovativ arbetsmiljö där vi arbetar med några av Nordens mest spännande varumärken.
Balans mellan jobb och fritid - vi tror på långsiktighet, både i affärer och arbetsmiljö.
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på något av våra kontor i Uppsala, Kalmar eller Malmö.
Tillsättning enligt överenskommelse, intervjuer sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viva Media AB
(org.nr 556973-4675), http://vivamedia.se Arbetsplats
Viva Kontakt
Henrik Zobal henrik.zobal@vivamedia.se 070-622 03 81 Jobbnummer
9470856