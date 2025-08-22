Seniora åklagare
Ekobrottsmyndigheten / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekobrottsmyndigheten i Göteborg
, Linköping
, Malmö
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vi söker dig som vill arbeta på timme som senior åklagare vid någon av ekobrottskammararna i Göteborg. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats Vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg bedrivs verksamheten vid två ekobrottskamrar och en polisoperativ enhet. Till ekobrottskamrarna söker vi nu en eller flera seniora åklagare som vill arbeta på timme, en så kallad intermittent anställning.
Arbetsuppgifter På kammaren arbetar åklagare, poliser, utredare inom bl.a. revision och analys samt administratörer. Utredningarna bedrivs i arbetsgrupper anpassade efter ärendets omfattning och komplexitet. Tillsammans arbetar de olika kompetenserna i team utifrån uppdraget för att effektivt utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Åklagaren driver förundersökningen från det att ett ärende inkommer och förundersökning inleds till att ärendet avslutas.
Som senior åklagare förväntas du arbeta med alla förekommande ärenden och du tar ett stort ansvar för hela kammarens verksamhet och resultat, även utanför den egna roteln. Som senior åklagare delar du med dig av din kompetens i vardagen och kan till exempel få uppdrag som handledare och utbildare.
Krav Vi söker dig som:
Är eller har varit kammaråklagare
Är trygg i åklagarrollen och har stor skicklighet i yrkets olika delar
Har förmåga att driva komplicerade utredningar på ett effektivt sätt
Det är meriterande om du utöver ovan även har:
Erfarenhet av ärenden gällande ekonomisk brottslighet, annan näringslivsrelaterad eller förmögenhetsrättslig brottslighet
Erfarenhet av utredningar avseende organiserad brottslighet
Erfarenhet av att använda hemliga tvångsmedel
Erfarenhet av utredningar med internationell anknytning
Erfarenhet av brottsutbytesfrågor och obeståndsjuridikPubliceringsdatum2025-08-22Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är en lagspelare som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Du är ansvarstagande, engagerad och prestigelös. Du arbetar strukturerat, noggrant och effektivt samt trivs i en utvecklingsorienterad miljö. Du är även analytisk och pedagogisk. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att samarbeta med olika yrkesgrupper såväl internt som externt.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kammarchef Per Håkan Larsson, 010-562 9345.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 92 23, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Särskild visstidsanställning, intermittent anställning
Tjänstebenämning: Senior åklagare
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas, fast timlön
Som timanställd hos oss får du en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du kan bli erbjuden anställning under enstaka kortvariga anställningstillfällen under en ramperiod och får ekonomisk ersättning per timme. Antalet timmar du arbetar kan variera över tid. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje tillfälle du erbjuds och tackar ja till arbete.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 12 september. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, 104 22 Stockholm.
Är du redan registrerad som användare i Easycruit kan du logga in här för att söka tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekobrottsmyndigheten
(org.nr 202100-4979), http://www.ekobrottsmyndigheten.se Jobbnummer
9471632