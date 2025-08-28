Senior Windows Specialist
2025-08-28
Vi söker nu en erfaren Windows Server Specialist ett långsiktigt uppdrag i Stockholm. Rollen är på heltid och innebär arbete på plats, med start februari 2026 och slut januari 2029, med option på förlängning.
Om uppdraget
Som Windows Specialist kommer du att arbeta med att designa, utveckla och förvalta Windows Server-miljöer i en komplex IT-infrastruktur. Du ansvarar för att konfigurera installationer, koppla mot befintliga plattformar (t.ex. VMware, SCCM, WSUS) samt arbeta med automatisering och managering via exempelvis Ansible, Terraform, Saltstack eller Puppet.
Du kommer att skapa processer och rutiner för uppdateringar, säkerställa att miljön uppfyller högsta möjliga säkerhetsstandarder och genomföra testning och kvalitetssäkring. Dokumentation och rådgivning är en naturlig del av rollen, liksom att stötta och samarbeta med andra IT-specialister. Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Design och utveckling av Windows OS-distributioner
Konfiguration av servrar från grunden
Automatiserade installationer och managering (patchning, backup, konfiguration)
Säkerställa hög säkerhetsnivå och implementera säkerhetspolicyer
Testning, kvalitetssäkring och felsökning
Dokumentation av tekniska lösningar
Rådgivning och teknisk support till övriga IT-team
Kravprofil (SKALL-krav)
Avslutad gymnasieutbildning
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom Windows Server
Minst 2 års erfarenhet av att konfigurera Windows-servrar från grunden
Minst 2 års erfarenhet av automatiserade installationer och managering (t.ex. backup, patchning, konfiguration)
Utmärkta kunskaper i svenska, både i tal och skrift (obligatoriskt krav)
Meriterande (BÖR-krav)
Erfarenhet av konfiguration av WSUS (minst 1 år)
Erfarenhet av arbete med on-prem Windows Server-lösningar (minst 1 år)
Erfarenhet av att implementera Windows-härdning (minst 1 år)
Erfarenhet av att dokumentera tekniska lösningar (minst 1 år) Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga och initiativförmåga
Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
Tydlig och kommunikativ
Strukturerad, självgående och noggrann
Förmåga att skapa förtroende och bidra till en positiv teamkänsla
Om uppdraget
Start: 27 februari 2026
Slut: 31 januari 2029
Omfattning: 100 %
Plats: Stockholm, på plats i kundens lokaler i Sundbyberg
Resor kan förekomma (inrikes och utrikes)
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs innan start
Om Soros Consulting
Soros Consulting erbjuder specialiserade konsultlösningar inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi fokuserar på att matcha erfarna specialister till komplexa uppdrag med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och kvalitet. Genom vårt nätverk och vår expertis säkerställer vi att rätt kompetens finns på plats för att driva och utveckla robusta IT-miljöer. Så ansöker du
