Senior Testledare - Lumera & Programnivå

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-25


Rollbeskrivning
Vi söker en senior testledare med djup erfarenhet av Lumera och komplex programtestning inom reglerade miljöer. I rollen ansvarar du för den övergripande testkvaliteten inom ett större transformationsprogram, med primärt fokus på att säkerställa att programleveranser är produktionsredo ur ett affärsmässigt, tekniskt och regulatoriskt perspektiv. Ansvaret ligger på lösningsnivå och omfattar samtliga ingående system, integrationer, dataflöden och operativa processer.

Dina arbetsuppgifter
Agera testledare på programnivå med helhetsansvar för validering av programleveranser

Driva testplanering för releaser, inklusive scopedefinition, beroendemappning, miljökoordinering och tidslinjejustering

Säkerställa ändamålsenlig end-to-end-testtäckning över system, integrationer och operativa processer inom varje programinkrement

Koordinera testexekvering över team och intressenter - affärsverksamhet, utveckling, drift och externa parter

Säkerställa spårbarhet från krav till validerad funktionalitet på lösningsnivå

Facilitera defekttriage, riskbedömning och go/no-go-rekommendationer på programnivå

Samarbeta med domänexperter, arkitekter och automationsingenjörer för att säkerställa testbarhet och tillräcklig täckning i ekosystemet

Bidra till att etablera en skalbar och strukturerad modell för testkoordinering på programnivå

Kvalifikationer
Minst 9 års dokumenterad erfarenhet som testledare i stora program eller komplexa transformationer, inklusive koordinering av intressenter inom både affärsverksamhet och IT

Djup erfarenhet av Lumera inom flera funktionella områden

Gedigen förståelse för reglerade miljöer inom försäkring, sparande eller kapitalförvaltning

Utmärkta kommunikationsfärdigheter på både svenska och engelska, i tal och skrift

Bevisad förmåga att ta helhetsansvar för validering på lösningsnivå samt säkerställa end-to-end-testtäckning över system, integrationer, dataflöden och operativa processer

Meriterande
Erfarenhet av att bidra till etablering av skalbara och strukturerade modeller för testkoordinering på programnivå

Erfarenhet av nära samarbete med domänexperter, arkitekter och automationsingenjörer

Stark förmåga inom defekttriage, riskbedömning och go/no-go-rekommendationer på programnivå

Strukturerad, pragmatisk och trygg i att driva leverans i komplexa miljöer

Erfarenhet från banksektorn

Start/Längd
Start: Omgående Längd: t.o.m. 2026-12-31 (möjlighet till förlängning)
Plats
Solna (hybrid, 3 dagar per vecka på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb.

Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733)
118 20  STOCKHOLM

9818503

