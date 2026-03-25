Senior Testledare - Lumera & Programnivå
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-25
Rollbeskrivning
Vi söker en senior testledare med djup erfarenhet av Lumera och komplex programtestning inom reglerade miljöer. I rollen ansvarar du för den övergripande testkvaliteten inom ett större transformationsprogram, med primärt fokus på att säkerställa att programleveranser är produktionsredo ur ett affärsmässigt, tekniskt och regulatoriskt perspektiv. Ansvaret ligger på lösningsnivå och omfattar samtliga ingående system, integrationer, dataflöden och operativa processer.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Agera testledare på programnivå med helhetsansvar för validering av programleveranser
Driva testplanering för releaser, inklusive scopedefinition, beroendemappning, miljökoordinering och tidslinjejustering
Säkerställa ändamålsenlig end-to-end-testtäckning över system, integrationer och operativa processer inom varje programinkrement
Koordinera testexekvering över team och intressenter - affärsverksamhet, utveckling, drift och externa parter
Säkerställa spårbarhet från krav till validerad funktionalitet på lösningsnivå
Facilitera defekttriage, riskbedömning och go/no-go-rekommendationer på programnivå
Samarbeta med domänexperter, arkitekter och automationsingenjörer för att säkerställa testbarhet och tillräcklig täckning i ekosystemet
Bidra till att etablera en skalbar och strukturerad modell för testkoordinering på programnivåKvalifikationer
Minst 9 års dokumenterad erfarenhet som testledare i stora program eller komplexa transformationer, inklusive koordinering av intressenter inom både affärsverksamhet och IT
Djup erfarenhet av Lumera inom flera funktionella områden
Gedigen förståelse för reglerade miljöer inom försäkring, sparande eller kapitalförvaltning
Utmärkta kommunikationsfärdigheter på både svenska och engelska, i tal och skrift
Bevisad förmåga att ta helhetsansvar för validering på lösningsnivå samt säkerställa end-to-end-testtäckning över system, integrationer, dataflöden och operativa processer
Meriterande
Erfarenhet av att bidra till etablering av skalbara och strukturerade modeller för testkoordinering på programnivå
Erfarenhet av nära samarbete med domänexperter, arkitekter och automationsingenjörer
Stark förmåga inom defekttriage, riskbedömning och go/no-go-rekommendationer på programnivå
Strukturerad, pragmatisk och trygg i att driva leverans i komplexa miljöer
Erfarenhet från banksektorn
Start/Längd
Start: Omgående Längd: t.o.m. 2026-12-31 (möjlighet till förlängning)
Plats
Solna (hybrid, 3 dagar per vecka på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
