Senior Testautomatisering
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren och självgående testkonsult med djup kompetens inom testautomatisering och tillgänglighet för ett uppdrag hos en större offentlig organisation i Stockholm. Uppdraget innebär att leda, coacha och ta operativt ansvar för test- och automationsarbetet i ett team som ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av en extern webbplats av central betydelse.
Rollen är kritisk för teamets leveransförmåga och kräver en konsult som kan arbeta självständigt, driva kvalitetsarbete framåt och inspirera övriga teammedlemmar att integrera kvalitetstänkande i samtliga delar av utvecklingsprocessen.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Leda och coacha teamet i test- och automationsarbete med fokus på hög kvalitet, tillgänglighet och stabilitet
Identifiera, skapa och implementera testfall samt kontinuerligt förbättra teamets teststrategier
Ansvara för E2E-testautomatisering och säkerställa att testningen täcker såväl funktionella som icke-funktionella krav
Arbeta nära utvecklare, produktägare och UX för att integrera kvalitetssäkring i hela utvecklingsprocessen
Bygga upp och dokumentera en strukturerad kvalitetssäkringsprocess inom teamet
Driva arbetet med tillgänglighet enligt WCAG och säkerställa efterlevnad i leveranserna
Ta ett aktivt ägarskap för att kontinuerligt utveckla, förbättra och följa upp teamets arbetsmetoder inom test och testautomatiseringKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av automatiserad frontend-testning med verktyg som Playwright och/eller Cypress
Minst 5 års erfarenhet av implementering av WCAG nivå AA 2.1
Minst 5 års erfarenhet av att skapa testautomation i E2E-tester
Minst 2 års erfarenhet av arbete i tvärfunktionella agila team med roller som utvecklare, UX och produktägare
Minst 5 års erfarenhet av att utforma testscenarier och effektiva testfall som täcker funktionella och icke-funktionella krav
Minst 5 års erfarenhet med uttalat ansvar för att utveckla, förbättra och följa upp teamets testarbete och testautomatisering
Minst 5 års erfarenhet av testning av cross-browser-kompatibilitet och responsiv design
Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
Meriterande
Erfarenhet av att skapa testautomation i CI/CD-pipeline
Erfarenhet av att utföra och analysera prestandatester, direkt i webbläsaren samt med verktyg som NeoLoad
Erfarenhet från rollen som frontendutvecklare
Kunskap inom React, Angular eller Vue
Erfarenhet av Browserstack
Erfarenhet av WCAG nivå AA 2.2
Erfarenhet av CMS Sitevision
Start: 2026-06-01 Längd: 12 månader (möjlighet till förlängning med 11 månader) Plats: Stockholm (hybrid, upp till 50 % distans)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom Test&QA-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: isak.zunur@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733), https://jobb.rasulson.com/jobs/7648217-senior-testautomatisering
