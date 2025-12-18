Senior Testare till IT
Är du redo för en större uppgift? Vill du spela en nyckelroll i kvalitetssäkringen av nästa generations kommunikationssystem för svensk blåljusverksamhet?
Om arbetsplatsen
Polisen står inför ett generationsskifte inom kommunikation där vi går från Rakel till Rakel generation 2. Det nya systemet ger helt nya möjligheter för dataflöden, samverkan och säker kommunikation mellan samhällsaktörer. För att säkerställa högsta kvalitet i dessa lösningar söker vi nu en senior testare som vill bidra till utvecklingen av verksamhetskritiska applikationer och tjänster i den nya mobila miljön.
Du kommer att arbeta inom sektionen Mobil systemutveckling på IT-avdelningen, som består av tre grupper med helhetsansvar för att designa, bygga, testa och förvalta mobilappar samt tillhörande backendtjänster och system. Tjänsten är placerad i moderna lokaler på Kungsholmen i Stockholm, med möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
Som statligt anställd erbjuds du attraktiva villkor kring pension, föräldralön, friskvård m.m. Läs mer om våra förmåner: polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi

Dina arbetsuppgifter
Som senior testare hos oss kommer du att arbeta i ett tvärfunktionellt team tillsammans med utvecklare och arkitekter med hög teknisk kompetens. Du får en central roll i att bygga upp och etablera teststrategi, testmiljöer och testprocesser för system och applikationen som ska användas i den nya Rakel G2-plattformen.
Du kommer att bidra till att säkerställa robusthet, säkerhet och prestanda i lösningar som används dygnet runt i samhällskritiska situationer. Arbetet spänner över både manuell och automatiserad testning - från funktions- och integrationstest till prestanda- och säkerhetstest.
En vanlig arbetsdag kan innehålla:
Att ta fram teststrategier och testplaner för nya och befintliga system.
Att ta fram, underhålla och exekvera testfall för nya och befintliga system
Utföra både manuell och automatiserad testning i komplexa miljöer.
Identifiera, dokumentera och följa upp fel och avvikelser.
Samarbeta nära utvecklare och kravställare för att säkerställa kvalitet i alla led.
Bidra till testautomatisering och kontinuerlig integration (CI/CD).
Aktivt delta i förbättringsarbete kring processer, verktyg och testmetoder.
I vissa delar - delta i verksamhetspraktik hos poliser i yttre tjänst för att bättre förstå användarnas behov och scenarier.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
relevant akademisk utbildning inom IT eller motsvarande förvärvad erfarenhet, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
minst 5 års aktuell och relevant yrkeserfarenhet inom system- eller applikationstestning
goda kunskaper av testning av mobilapplikationer i komplexa, integrerade miljöer (Android) - gärna med höga krav på säkerhet och tillgänglighet
goda kunskaper av testautomatisering såväl enhetstester som UI-tester samt CI/CD-flöden
goda kunskaper av att arbeta enligt agila metoder
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
svenskt medborgarskap
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att använda Kotlin i testarbetet
erfarenhet av att arbeta med protokoll för kommunikationssystem
erfarenhet av prestanda-, last- eller säkerhetstestning
erfarenhet av testning av hårdvarunära system, streaming, ljud eller radiokommunikation
erfarenhet av att bygga upp testmiljöer eller införa testautomatisering i en organisation
erfarenhet av certifikat, PKI eller autentisering
erfarenhet av testning av mobilapplikationer för iOSDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och har förmåga att se helheten i komplexa tekniska miljöer. Du trivs i en roll där du får bidra till kvalitet och tillförlitlighet, och där samarbete och kommunikation är centralt. Du tar initiativ och är bekväm med att leda och driva testarbetet.
Du tar ansvar, delar kunskap och bidrar till att utveckla testområdet tillsammans med kollegor. Du är nyfiken på ny teknik och motiveras av att arbeta i en miljö där kvaliteten på ditt arbete har direkt betydelse för samhällets trygghet och säkerhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Kontakt
Har du frågor om uppdraget, vänligen kontakta rekryterande chef Elenor Bond, tel: 010-563 47 58
Har du frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta Alfredh Öhrnberg, HR-konsult, alfredh.ohrnberg@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Övrig information:
Placering: Stockholm/Kungsholmen
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Testare
