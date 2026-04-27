Senior Testare med fokus på testautomation
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en verksamhet inom energisektorn där kvalitetssäkring är avgörande för system som stödjer balansering och handel. Fokus ligger på systemstödet för mFRR EAM samt kommande anslutningar till de europeiska plattformarna MARI och PICASSO. Här arbetar du i en tekniskt avancerad miljö med höga krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och realtidsfunktionalitet.
Uppdraget kombinerar samordning och praktisk testning vid utveckling av ny funktionalitet, felrättningar och anslutningstester för nya stödtjänster tillsammans med aktörer i elbranschen. Du blir en viktig del av en projektorganisation som vill stärka sin testförmåga i både projekt och förvaltning. Det här är ett uppdrag för dig som vill påverka kvaliteten i komplexa och samhällskritiska energisystem med stor betydelse för helheten.
ArbetsuppgifterDu driver testarbetet i både projekt och förvaltning i samband med ny funktionalitet och felrättningar.
Du genomför och koordinerar funktionella tester med fokus på systemtest, System Integrations Test (SIT) och acceptanstest.
Du stöttar utvecklingsteam och verksamhet i testfaserna och följer upp regressioner i E2E-flöden.
Du säkerställer att testfall och genomförande ligger i linje med teststrategi och testplan.
Du dokumenterar testfall, buggar och testprogress i JIRA och/eller Azure DevOps.
Du bygger vidare på testautomation och ramverk med Cypress, Playwright och Typescript.
Du förbättrar metoder och arbetssätt för test i både agil kontext och mer traditionell IT-leverans.
Du koordinerar buggrättningar och bidrar som en senior kraft i test- och kvalitetsteamet.
Du arbetar i verktyg och miljöer som AKHQ, GitLab och Artifactory.
KravHögskole- eller universitetsutbildning med examen som högskoleingenjör/fil. kandidat/master inom Fysik, Telekom, Data eller IT.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av system-, systemintegrations- och acceptanstest.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av energibranschen.
Minst 10 års erfarenhet av att utveckla ramverk och automatiserade tester med Cypress, Playwright eller motsvarande verktyg.
Minst 10 års erfarenhet i rollen som testare i system med höga krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och realtidsfunktionalitet inom samhällskritisk infrastruktur, inom elöverföringssystem, energisystem eller motsvarande verksamhet med systemansvar och kontinuerlig drift (24/7).
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av att utveckla och förbättra agila testprocesser och arbetssätt.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 1 års erfarenhet av att testa system som hanterar balansering av elnätet.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av programmering i Java, JavaScript, TypeScript, Python eller C#.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av Azure DevOps, Jenkins eller GitLab Runner.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7640757-1967916". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
172 68 SUNDBYBERG
172 68 SUNDBYBERG
