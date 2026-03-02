Senior teknisk projektinköpare
Sandvik AB / Civilingenjörsjobb / Svedala Visa alla civilingenjörsjobb i Svedala
2026-03-02
Är du redo att ta dig an en nyckelroll där inköp och teknik avgör om komplexa projekt lyckas eller inte? Projects and Engineer to Order (ETO) växer snabbt och står mitt i en spännande utvecklingsfas och vi söker nu en senior teknisk projektinköpare. Här kliver du in i en roll med stort utrymme att påverka, där din erfarenhet formar både arbetssätt och nästa steg i vår resa.
Du driver och samordnar inköpsaktiviteter genom hela projektets livscykel - strategiskt och operativt. Tillsammans med ett starkt, projektdrivet team säkerställer du kostnadseffektiva inköp som ligger i linje med projektens mål och vårt ökade kundfokus.
Varför Sandvik?
Hos oss får du:
Stor påverkan i tekniskt komplexa kundprojekt med tydliga deadlines, kritiska leveranser och höga krav på teknisk förståelse.
Koppla ihop teknik, affär och genomförande i projekt där det verkligen märks när inköp fungerar.
Möjlighet att arbeta hands-on i projekt där inköp, teknik och konstruktion hänger tätt ihop - från koncept till leverans.
Nära samarbete med många kompetenser - från projekt och ingenjörer till leverantörer och andra nyckelfunktioner.
En kultur där nyfikenhet, mångfald och att vara sig själv på jobbet är självklarheter.
Din utmaning
Du är en central del av projektorganisationen och arbetar nära projektledning, teknik, kvalitet, inköp och leverantörer och du rapporterar till Head of Regional Sourcing EMEA. Du leder och samordnar inköpsarbetet genom hela projektets livscykel - från tidig fas till leverans - med fokus på affärsmässighet, kostnadskontroll, kostnadsnedbrytning och leveranssäkerhet. Du deltar aktivt i tekniska diskussioner kring mekanik, elektronik och systemlösningar, och omsätter tekniska val till hållbara och affärsmässiga inköpsbeslut. Du ansvarar också för att ta fram och genomföra projektunika inköpsstrategier och säkerställer att tekniska och kommersiella krav omsätts till hållbara leverantörslösningar.
Rollen innebär stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat: den är tekniskt avancerad och du arbetar nära konstruktion, teknik, sourcing och projektledning i komplexa Engineer-To-Order-projekt - här är inköp en integrerad del av den tekniska helheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Arbeta hands-on i projekten med tekniska underlag, kravbilder och leveransstrukturer.
Analysera projektens tekniska och kommersiella förutsättningar och ta fram passande inköpsstrategier.
Säkerställa att projektens krav speglas i leverantörsförhandlingar, avtal, avtalsvillkor och inköp (både strategiskt och operativt).
Delta i kalkylarbete och bidra till uppskattning av exempelvis materialkostnader, leveranstider och nedlagda ingenjörstimmar i projekten.
Identifiera risker och lösningar
Planera och följa upp materialtillgång för att möta projektens behov.
Följa upp inköpsrelaterade kostnader och bidra till att projektens budgetmål uppnås
Identifiera och driva kostnads- och förbättringsinitiativ i projekten.
Bidra till utveckling av arbetssätt och samarbete genom projektinköp.
Placering och flexibilitet
Tjänsten är baserad i Svedala och resor - både nationellt och internationellt - är en naturlig del av jobbet. Vi tillämpar hybrid arbetsplats vilket betyder att du är fysiskt på plats minst 3 dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-03-02Profil
Vi söker dig som är van att driva projektinköp i en industriell miljö och som kombinerar affärsmässighet med teknisk förståelse.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du behöver:
Flera års erfarenhet av projektinköp, inklusive RFx, faktabaserad förhandling, avtal, avtalsvillkor, och kontraktshantering.
God teknisk kompetens inom områden som mekanik, elektronik och/eller systemintegration.
God vana av komplexa Engineer-To-Order-leveranser och att tolka samt läsa teknisk dokumentation, kravspecifikationer och leveransplaner.
Förmåga att jobba i ERP/inköpsverktyg samt trygghet i Incoterms, Allmäna Villkor, riskmetodik och uppföljning av leverantörsprestanda.
En ingenjörsexamen alternativt likvärdig utbildning.
Flytande kunskap i svenska och engelska, i tal och i skrift.
När tempot går upp hjälper ditt pragmatiska arbetssätt och ett lugn som inger förtroende. Din nyfikenhet på teknikens "varför" gör det enklare att prioritera rätt i avtalen - när är det läge att stå på sig och när är det smartare att styra om. Du har ett helikopterperspektiv som hjälper dig att skapa en helhetsbild över dina projekt. Samarbetsförmåga, tydlig kommunikation och en stöttande attityd gör att projektteam och leverantörer upplever dig som både tydlig och lösningsorienterad.
Några ord om teamet
Du kliver in i ett Regional Sourcing-team som förvandlar modig ingenjörskonst till levererade resultat. Här jobbar vi i projektteam med Engineer-To-Order-lösningar i stora kundkontrakt och samarbetar tätt med produktorganisationer och leverantörer för att balansera kostnad, risk och hållbarhet - hela vägen genom genomförandet. Kulturen präglas av raka besked, gemensamt lärande och stöd när vägen blir lite skakig - och vi bygger aktivt en inkluderande miljö där olika perspektiv stärker resultatet.
Vår kultur
På Sandvik är vi övertygade om att mångfald leder till en bättre omgivning för våra anställda, vårt företag och våra kunder. Hos oss ska du alltid känna att du kan vara dig själv på jobbet. Vi vet att du då har störst möjligheter att nå din fulla potential och bidra till vår framgång. Var unik. Behåll din nyfikenhet. Det gillar vi!
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Tobias Lindberg, Head of Regional Sourcing EMEA, tobias.lindberg@sandvik.com
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter. Facklig kontakt
Mårten Lindberg, Unionen, 076-111 03 36
Jonny Hanson, Akademikerföreningen, 076 126 45 81
Michael Wicktor-Ohlsson, Ledarna, 070-251 44 57
Ansvarig rekryterare: Ulrika Gruffman
Ansökan
Vi har löpande urval i den här rekryteringen och ber dig skicka in din ansökan så snart som möjligt och senast 22 mars, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0088947.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
