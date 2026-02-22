Senior Teamledare
2026-02-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
, Göteborg
, Norrköping
, Luleå
Uppdragsbeskrivning
För Kunds räkning söker vi nu en konsult för att täcka upp en vakans för en teamlead på enhet Teknikutveckling. Du kommer få ansvaret att leda teamets dagliga check-ins samt planeringsmöten och arbeta med att kartlägga och dokumentera de kritiska processerna i teamets linjearbete. Utöver detta kommer du få arbeta med de övriga teamleads samt systemstrateg och enhetschef för att sätta arbetssätt, struktur och roller på enheten. Du kommer dessutom bli en del i att planera deras gemensamma enhetsmöten där de arbetar med måluppföljning, arbetsmiljö och teambuilding. Uppdraget kräver ca 3 dagar per vecka på plats i Hässleholm.
Bakgrund
Skånetrafiken är en innovativ organisation som arbetar för att förbättra och förenkla människors vardag genom att erbjuda effektiva, hållbara och användarvänliga lösningar inom kollektivtrafiken. Vi arbetar engagerat för att skapa en mer tillgänglig, miljövänlig och bekväm kollektivtrafik för alla. Välkomnande, omtanke och respekt genomsyrar handlingarna på Skånetrafiken.
Varje dag reser över 300 000 personer med Skånetrafiken till arbete, utbildning, vårdbesök eller annat. Att resa med kollektivtrafiken ska vara både enkelt och attraktivt och vi arbetar intensivt med att utveckla kundens upplevelse. Förutom att hantera den allmänna kollektivtrafiken i Skåne är Skånetrafiken även huvudman för färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik.
På avdelning Digitalisering & IT brinner vi för att hitta lösningar för att möta resenärens behov, liksom för att hjälpa våra kollegor i olika delar av verksamheten att göra det. Ambitionen är hög: vi vill erbjuda världens bästa digitala tjänster för kollektivtrafiken.
Ansvarsområden:
Leda check-ins och planeringsmöten för team på 2-4 personer
Ta fram processer för teamets dagliga linjearbete
Samverka med övriga teamleads, systemstrateg och enhetschef för att strukturera upp roller, ansvar och interna arbetssätt.
God förmåga att samarbeta i olika konstellationer
Erfarenhet av att arbeta med processer
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Kunskap i processkartläggning
Teknisk förståelse för systemlandskap och integrationer mellan system
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
