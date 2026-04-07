Senior Systemutvecklare - backend
Vill du ha större kontroll över din karriär? Vad sägs om att ha en trygganställning hos Sveriges härligaste konsultbolag? Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats och vill ha tydlighet i din utveckling.Jobba hos oss
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Där vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.
Vårt långsiktiga mål är att du ska arbeta i den roll som du vill, oavsett om det är som generalist eller specialist. Vi har verktygen och vi tror att du har förmågan att utvecklas utifrån din vilja, ditt driv och dina mål. Vi har skapat tydliga utvecklingsvägar för specialist roller och vi har ett långsiktigt mål att du ska komma dit. Där vi bjuder på certifieringar, utbildningsplan och erbjuder spännande uppdrag. Dessutom så kan du nyttja ditt friskvårds bidrag, för att hålla dig frisk och välmående på vägen.
Din nya tjänst
Uppdraget är placerat hos en större svensk myndighet. Här arbetar man med moderna utvecklingsmetoder och system som är både affärskritiska och tekniskt avancerade. Ett nytt utvecklingsteam startas nu upp med ansvar för utveckling i ett befintligt ärendehanteringssystem.
Som konsult blir du en nyckelperson i teamet och bidrar både operativt och strategiskt. Du arbetar nära andra utvecklare, arkitekter och verksamheten för att säkerställa att lösningarna möter högt ställda krav på stabilitet, säkerhet och leveranstakt.
I rollen som backendutvecklare förväntas du ta ett stort eget ansvar och aktivt bidra till teamets gemensamma leverans. Arbetet omfattar både nyutveckling och vidareutveckling i en komplex systemmiljö.
Ny- och vidareutveckling av backendlösningar
Arbete i distribuerade, transaktionsintensiva system
Utveckling enligt micro services-arkitektur
Säker och snabb leverans av ny funktionalitet
Kvalitetssäkring genom testning och automatisering
Aktivt deltagande i agilt teamarbetePubliceringsdatum2026-04-07Bakgrund
För att vara aktuell för uppdraget krävs dokumenterad erfarenhet och kompetens inom nedanstående områden. Samtliga krav ska uppfyllas.
Minst 7 års erfarenhet av systemutveckling
Mycket god erfarenhet av ny- och vidareutveckling
Flera års praktisk erfarenhet av Spring Boot
Minst 5 års erfarenhet av arbete i agila team
Minst 2 års erfarenhet av utveckling med micro services
God kommunikativ förmåga
Mycket god svenska i tal och skrift
Möjlighet att arbeta på plats hos kund i Stockholm minst 3 dagar per vecka
Uppdragsavtal ska tecknas direkt med det bolag där konsulten är anställd
Meriterande:
Utöver skallkraven är nedanstående erfarenheter meriterande och kan stärka konsultens matchning mot uppdraget.
Erfarenhet av arbete i Linux/Unix-miljöer
Erfarenhet av utveckling i ärendehanteringssystem
Arbete med Git och Bitbucket eller liknande verktyg
Erfarenhet av Jira
Testautomatisering och testdriven utveckling (TDD)
CI/CD och pipelines, exempelvis Jenkins
Erfarenhet av Kotlin
Arbete med Oracle DB och/eller PostgreSQL
Erfarenhet av SAFe
Du som person
För att lyckas i uppdraget söker kunden en konsult som är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära roller. Du är självgående, tar ansvar för dina leveranser och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Samtidigt har du en lösningsorienterad inställning, god helhetssyn och bidrar aktivt till teamets gemensamma mål och leverans.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@talamus.se
eller Tilda.Stenmark@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
https://jobb.thalamus.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Thalamus IT Consulting
