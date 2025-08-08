Senior Systemtekniker till myndighet
2025-08-08
OM JOBBET
Vi söker en senior systemtekniker till ett långsiktigt och samhällskritiskt uppdrag hos en välkänd myndighet i centrala Stockholm. Uppdraget omfattar drift, underhåll och förvaltning av IT-system i både Windows- och Linuxmiljö, med stort fokus på säkerhet, automatisering och stabilitet. Du blir en del av ett erfaret team som arbetar nära verksamheten och där samarbete är en viktig del av vardagen.
OM FÖRETAGETKunden är en samhällsbärande myndighet med ett uppdrag som påverkar hela Sverige. Här arbetar du i en verksamhet där IT är en strategisk nyckel och där ditt arbete spelar roll - varje dag. Du får arbeta med teknik som kräver både precision, säkerhet och pålitlighet i en miljö med tydlig struktur, höga krav och engagerade kollegor.
ARBETSUPPGIFTER Drift, förvaltning och utveckling av IT-system i Windows- och Linuxmiljö
Automatisering med Powershell, Bash eller Python
Underhåll av webbservrar (IIS, Apache, Nginx)
Hantering av databaser (SQL)
Felsökning av nätverk (DNS, TCP/IP, routing, brandväggar)
Övervakning via t.ex. SCOM eller Zabbix
Arbete i större, komplexa IT-miljöer (1000+ klienter)
ERFARENHETER OCH EGENSKAPER
Vi söker dig med:
9-12 års erfarenhet inom systemteknik
Minst 4 års erfarenhet av drift/förvaltning av Windows och Linux i större miljöer
Dokumenterad vana vid script, databaser, webbservrar och nätverk
Erfarenhet av automatisering i större skala med Powershell
Arbetat med övervakningsverktyg som SCOM eller Zabbix
Meriterande med minst 3 års erfarenhet av Solr
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
En lagspelare som är lösningsorienterad och trygg i samarbeten
ÖVRIGT
Plats: På plats i centrala Stockholm (möjlighet till hybridarbete)
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid (100%). Viss kvällstjänstgöring kan förekomma.
OM D-SOURCE
Your source to IT D-Source är ett modernt konsultbolag med bredden mellan helpdesk, infrastruktur och Tech. Vi har lång erfarenhet av att förstå kunders IT-behov! Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att ta reda på mer.
Vad kan vi göra för dig och vad kan vi göra tillsammans?
INGET JOBB FÖR DIG?
Du kan alltid registrera dig förutsättningslöst på D-Source jobbsida genom att Connecta med oss. Då hamnar du i vår kandidatdatabas och får koll på våra kommande aktuella tjänster.
D-Source
Sara Strand sara.strand@d-source.se 073-5148232
