Senior Systemtekniker inom Linux och lagring
2026-03-10
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett team inom IT-drift som ansvarar för en modern servermiljö med hög grad av virtualisering samt lösningar inom lagring och backup. Uppdraget syftar till att förstärka teamet i det dagliga arbetet och bidra med tekniskt expertstöd i olika utvecklingsprojekt.
Rollen passar dig som trivs i en tekniskt komplex miljö med fokus på stabil drift, vidareutveckling och problemlösning. Arbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma.
ArbetsuppgifterArbeta med konfigurering, patchning och installation inom lagring, backup, Linux och VMware.
Felsöka i både nya och befintliga lösningar.
Stärka teamets dagliga leverans inom backup- och lagringsområdet.
Bidra som tekniskt expertstöd i utvecklingsprojekt.
KravMinst 8 års erfarenhet gällande lagring.
Minst 8 års erfarenhet gällande Linux.
Kunskap inom server, virtualisering, lagring och backup.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av EMC Networker.
Erfarenhet av Redhat Ceph.
Erfarenhet av VMware.
Erfarenhet av Shell script.
Erfarenhet av Ansible.
