Senior Systemsäkerhetsingenjör
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Karlskoga
2026-01-12
Publiceringsdatum2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemsäkerhetsingenjör till ett ledande teknikföretag som utvecklar avancerade systemlösningar. I rollen arbetar du med att analysera, förebygga och minimera risker i komplexa system för att skapa säkra lösningar för människor, egendom och miljö. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt och sätta dig in i mekanisk design, hårdvara, mjukvara samt systemens interaktion med användare och externa system - genom hela produktens livscykel.
ArbetsuppgifterGenomföra systemsäkerhetsanalyser och riskbedömningar.
Arbeta med kravställning, verifiering och säkerhetsdokumentation.
Delta i design- och konstruktionsgranskningar.
Bidra till att utveckla processer och metoder inom systemsäkerhet.
Samarbeta nära med specialister i ett tvärfunktionellt team och driva arbetet både självständigt och tillsammans med andra.
KravMinst 7 års erfarenhet av systemsäkerhetsarbete eller liknande tekniska roller.
God förståelse för systemarkitektur och konstruktion.
Erfarenhet av analyser, processer och dokumentation inom teknik- eller industriprojekt.
Ingenjörsutbildning inom elektronik, teknik, mekanik eller mjukvara.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att förbättra och standardisera arbetssätt/metoder inom systemsäkerhet.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
