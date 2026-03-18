Senior systemförvaltare

Adavo AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-18


Vi söker efter en systemförvaltare/applikationsförvaltare till ett långsiktigt uppdrag hos en etablerad organisation med samhällsviktiga system. Rollen är central i förvaltningsorganisationen och passar dig som trivs med strukturerat arbete, ansvar och att arbeta nära både teknik och verksamhet.
Du kommer att arbeta med förvaltning av ett system där fokus ligger på drift, uppföljning och kvalitet snarare än nyutveckling. Arbetet är operativt och kontinuerligt, med tydliga processer och återkommande arbetsmoment där noggrannhet och stabilitet är avgörande.
Du arbetar nära både Adavo-team, verksamhet och externa parter. Rollen innebär att du tar ansvar för systemets dagliga funktion, hanterar avvikelser och säkerställer att data, processer och flöden fungerar korrekt över tid.
I rollen ingår exempelvis:

Arbeta löpande med tester och kvalitetssäkring av masterdata, där du säkerställer att informationen i systemen är korrekt, uppdaterad och håller hög kvalitet

Följa upp den dagliga produktionen och analysera avvikelser, samt genomföra mer omfattande månadsvis uppföljning - inklusive visst arbete under helg vid behov

Ansvara för att dokumentation och förvaltningsmaterial är uppdaterat, tydligt och speglar systemens aktuella status och arbetssätt

Hantera batchkörningar och arbeta med konfiguration i både test- och produktionsmiljöer, där du säkerställer att flöden och processer fungerar som de ska

Genomföra mindre anpassningar i kod och konfiguration i samband med tekniskt tvingande uppgraderingar och förändringar i omgivande system

Felsöka incidenter och avvikelser i produktion, analysera orsaker och bidra till långsiktiga lösningar för att öka stabilitet och kvalitet

Ta fram statistik och rapporter på begäran från verksamheten, som underlag för uppföljning och beslut

Arbeta med databaser, inklusive enklare administration samt rättningar av data vid behov

Samarbeta med externa parter och myndigheter, exempelvis i samband med revisioner, där du bidrar med underlag och teknisk förståelse

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av systemförvaltning eller applikationsförvaltning i en produktionsnära miljö

Har arbetat med drift, uppföljning och underhåll av affärskritiska system

Har erfarenhet av löpande tester och datakvalitet, exempelvis arbete med masterdata

Har arbetat med produktionsuppföljning och är van att följa upp systemets dagliga leverans

Har erfarenhet av dokumentation och förstår vikten av struktur och spårbarhet

Har arbetat med batchhantering och schemalagda körningar

Har erfarenhet av konfigurationshantering och underhåll av miljöer

Har arbetat med felsökning, incidenthantering och analys i produktion

Har erfarenhet av databaser, inklusive enklare administration och rättningar i data

Har viss teknisk förståelse, exempelvis erfarenhet av kod, script eller systemnära arbete

Har god förståelse för hur system stödjer verksamhetsprocesser

Kan kommunicera tydligt med både verksamhet och teknik

Är noggrann, strukturerad och trivs med repetitiva men kritiska arbetsuppgifter

Är självgående och ansvarstagande, men samtidigt gillar att arbeta i team

Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift

Meriterande om du även har:

Bakgrund inom teknik eller systemutveckling

Erfarenhet från finans, bank, redovisning eller liknande verksamhet

Tidigare erfarenhet av handläggning eller verksamhetsnära roller

Erfarenhet av Linux, databaser eller script

Detta är ett konsultuppdrag via anställning hos oss. Vi kan tyvärr inte ta emot egenföretagare eller frilansare för detta uppdrag.
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7403325-1900650".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adavo AB (org.nr 559432-2215)
Sveavägen 88
113 59  STOCKHOLM

9805469

