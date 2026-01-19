Senior SW Test Engineer
Rollbeskrivning
We are looking for a Senior Embedded Test Engineer to strengthen an automotive embedded software team with focus on software quality, validation, and test automation. You will take ownership of test planning, execution, and automation to secure reliable software deliveries in a safety- and process-driven environment.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Create and maintain test documentation (test plans, test cases, test scripts) aligned with SWE.6 SW Qualification Test.
Set up and configure test environments to mirror real-world conditions.
Execute manual and automated tests and document findings in a structured way.
Develop and maintain Python-based test automation frameworks/scripts for ECU validation.
Perform regression testing and support continuous integration of new changes.
Identify, track, and prioritize defects using defect tracking tools.
Analyze test results, report progress/metrics, and communicate status to stakeholders.
Perform root-cause analysis and propose preventive actions.
Ensure requirements traceability and compliance with relevant standards (e.g. ISO 26262, ASPICE).
Collaborate closely with cross-functional teams to resolve defects and improve testability.Kvalifikationer
Senior experience in SW test development within embedded/automotive context.
Strong hands-on experience in Python-based test automation for ECU validation.
Experience with HIL and/or SIL testing.
Proven ability in test case specification, execution, and reporting.
Solid understanding of requirements-based testing and traceability.
Strong communication skills in a cross-functional setup.
Meriterande
HIL testing in Vector-based systems (e.g. CANoe).
CANoe and/or CAPL scripting experience.
Experience with HV systems and/or powertrain systems.
Knowledge of XCP, ETK, VX1000.
Electrical engineering background combined with strong programming skills (Python).
Start/Längd
Start: 2026-02
Längd: 6 månader (möjlighet till förlängning)
Plats
Göteborg (på plats, 0% distans)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
