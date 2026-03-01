Senior Surrounding Controller
2026-03-01
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Surrounding Controller för att stötta en kommunal byggherre i stadsbyggnads- och anläggningsprojekt där vibrations- och bulleralstrande arbeten förekommer. Uppdraget syftar till att förebygga person- och fastighetsskador samt minimera störningar för tredje man och trafik. Du verkar i en rådgivande och stöttande roll med uppdragsledning, och bidrar med granskning, uppföljning och kvalitetssäkring av underlag inför beställning av projekteringsuppdrag samt under projekterings- och genomförandefas.
ArbetsuppgifterBedöma risker vid sprängningsarbeten samt vid andra vibrations- och bulleralstrande arbeten
Ta fram riskanalyser, inklusive riskanalys i samband med bergsprängning
Genomföra syneförrättningar samt för- och efterbesiktningar av fastigheter, egendom och synförrättningsunderlag
Bedöma förutsättningar för vibrationer och fastställa svängningstal för sprängningsarbeten
Planera och följa upp vibrations- och bullermätningar samt övriga surroundingstekniska kontroller
Granska och bedöma surroundingstekniska aspekter i upphandling av projektering och entreprenader
Ta fram kravställande texter för tekniska beskrivningar enligt AMA/MER
Budgetera, projektleda och kvalitetssäkra kravställda SC-arbeten i utförandeentreprenader, inklusive projektprognoser
Upprätta rapporter, redovisningar och dokumentation samt återföra erfarenheter till beställaren under och efter uppdrag
Samverka i dialog med fastighetsägare och tredje man i samband med genomförande av omgivningskontroll
KravArbetat minst tolv (12) år med omgivningskontroll varav minst fem (5) års erfarenhet av funktionen som uppdragsansvarig eller motsvarande ansvarsnivå
Erfarenhet av att utföra facktekniska bedömning/rapport samt avrapportera dessa
Erfarenhet av att projektleda arbete inom omgivningskontroll
Erfarenhet av protokollshantering inom omgivningskontroll
Erfarenhet av att medverka och samarbeta i dialog med fastighetsägare och tredje man i samband med utförande av uppdrag inom omgivningskontroll
Kompetens inom riskanalyser med riskinventering avseende alla typer av vibrationsalstrande arbeten och inom framtagande av synförrättningsunderlag och vibrationsmätning
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
