Senior Software Engineer - Fragus Group

Om Fragus Group
Fragus Group är Nordens ledande leverantör av fordonsgarantier och digitala lösningar för mobilitetssektorn.
Från huvudkontoret i Mölndal (Göteborg) driver bolaget flera digitala initiativ som moderniserar och förenklar fordonsbranschen - med egna system som hanterar allt från ekonomi och lager till garanti- och försäljningsflöden.
Företaget befinner sig mitt i en omfattande teknisk modernisering, där äldre system successivt ersätts av en ny, molnbaserad plattform - Bilink - byggd med moderna verktyg, mikroservices och en flexibel arkitektur.Om rollen Som Senior Software Engineer blir du en nyckelperson i utvecklingsteamet för Bilink-plattformen.Du arbetar nära produktägare, utvecklare och arkitekter för att vidareutveckla en komplex och central lösning som används av bilhandlare, verkstäder och partners över hela Norden.Rollen passar dig som trivs i en senior, hands-on roll med stort tekniskt ansvar och frihet att påverka hur saker byggs. Du blir en del av ett kompetent team med låg byråkrati, hög teknisk höjd och stark kultur - "frihet under ansvar" i praktiken.
Arbetsuppgifter

Designa och utveckla skalbara API:er och backendkomponenter i .NET 8

Utveckla och förbättra moderna frontend-gränssnitt i React, TypeScript, Redux Toolkit och Tailwind

Modellera och optimera databasstrukturer i MySQL (Azure-hostad drift)

Arbeta med CI/CD i Azure DevOps samt containerisering (Docker, Kubernetes)

Bidra till arkitektur- och designbeslut kring mikrotjänster, modularitet och prestanda

Delta i hela utvecklingscykeln - från analys till release och optimering

Din profil

Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling i C#/.NET

God erfarenhet av React + TypeScript

Erfarenhet av Azure, CI/CD och Kubernetes

Stark databaskompetens (MySQL eller annan SQL-databas)

Förståelse för mikrotjänstarkitektur och distribuerade system

Vana av att arbeta i produktnära team med eget ansvar

Flytande svenska och engelska

Erbjudande

Nyckelroll i ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsprojekt

Modern teknikstack: .NET 8, React, Azure, Kubernetes

Hybridmodell - på plats måndag & fredag, övriga dagar valfritt

Förmåner enligt policy

Stabilt och moget bolag med frihet under ansvar, seniora kollegor och låg byråkrati

Rekryteringsprocess Denna rekrytering hanteras exklusivt av Lynqa.För frågor om tjänsten eller processen, kontakta Mischell Miljevic på mischell@lynqa.se

Sista dag att ansöka är 2026-07-08
