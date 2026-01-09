Senior Software Engineer - Fragus Group
Om Fragus Group
Fragus Group är Nordens ledande leverantör av fordonsgarantier och digitala lösningar för mobilitetssektorn.
Från huvudkontoret i Mölndal (Göteborg) driver bolaget flera digitala initiativ som moderniserar och förenklar fordonsbranschen - med egna system som hanterar allt från ekonomi och lager till garanti- och försäljningsflöden.
Företaget befinner sig mitt i en omfattande teknisk modernisering, där äldre system successivt ersätts av en ny, molnbaserad plattform - Bilink - byggd med moderna verktyg, mikroservices och en flexibel arkitektur.Om rollen Som Senior Software Engineer blir du en nyckelperson i utvecklingsteamet för Bilink-plattformen.Du arbetar nära produktägare, utvecklare och arkitekter för att vidareutveckla en komplex och central lösning som används av bilhandlare, verkstäder och partners över hela Norden.Rollen passar dig som trivs i en senior, hands-on roll med stort tekniskt ansvar och frihet att påverka hur saker byggs. Du blir en del av ett kompetent team med låg byråkrati, hög teknisk höjd och stark kultur - "frihet under ansvar" i praktiken.
Arbetsuppgifter
Designa och utveckla skalbara API:er och backendkomponenter i .NET 8
Utveckla och förbättra moderna frontend-gränssnitt i React, TypeScript, Redux Toolkit och Tailwind
Modellera och optimera databasstrukturer i MySQL (Azure-hostad drift)
Arbeta med CI/CD i Azure DevOps samt containerisering (Docker, Kubernetes)
Bidra till arkitektur- och designbeslut kring mikrotjänster, modularitet och prestanda
Delta i hela utvecklingscykeln - från analys till release och optimering
Din profil
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling i C#/.NET
God erfarenhet av React + TypeScript
Erfarenhet av Azure, CI/CD och Kubernetes
Stark databaskompetens (MySQL eller annan SQL-databas)
Förståelse för mikrotjänstarkitektur och distribuerade system
Vana av att arbeta i produktnära team med eget ansvar
Flytande svenska och engelska
Erbjudande
Nyckelroll i ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsprojekt
Modern teknikstack: .NET 8, React, Azure, Kubernetes
Hybridmodell - på plats måndag & fredag, övriga dagar valfritt
Förmåner enligt policy
Stabilt och moget bolag med frihet under ansvar, seniora kollegor och låg byråkrati
