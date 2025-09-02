Senior Software Developer - C#/.NET & AWS
Vi söker nu en erfaren mjukvaruutvecklare till ett globalt teknikbolag. Här blir du del av ett team som bygger och vidareutvecklar lösningar som används globalt.
Om rollenDu kommer arbeta med systemdesign och applikationsutveckling i C#/.NET och AWS. Rollen innebär också att utveckla och integrera API:er (REST/GraphQL) samt bidra till en stabil och långsiktig arkitektur.
Vi tror att du har
En examen inom datavetenskap eller motsvarande
5+ års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Djup kunskap inom C#/.NET och AWS
Erfarenhet av API:er (REST och/eller GraphQL)
Det är meriterande om du också har erfarenhet av
Azure
WPF
DataDog
Vem är det vi söker?
Vi letar efter dig som är strukturerad, nyfiken och van vid att ta ansvar. Du trivs i en utvecklingsmiljö där nya idéer och utmaningar är en naturlig del av arbetet.
Om Gigget
Vi letar antingen efter dig som vill jobba som konsult eller är ute efter en anställning.
Start: omgående
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
