Senior Software Developer - C#/.NET & AWS

Gigstep AB / Datajobb / Lund
2025-09-02


Visa alla datajobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gigstep AB i Lund, Lomma, Malmö, Svalöv, Landskrona eller i hela Sverige

Vi söker nu en erfaren mjukvaruutvecklare till ett globalt teknikbolag. Här blir du del av ett team som bygger och vidareutvecklar lösningar som används globalt.
Om rollenDu kommer arbeta med systemdesign och applikationsutveckling i C#/.NET och AWS. Rollen innebär också att utveckla och integrera API:er (REST/GraphQL) samt bidra till en stabil och långsiktig arkitektur.
Vi tror att du har
En examen inom datavetenskap eller motsvarande


5+ års erfarenhet av mjukvaruutveckling


Djup kunskap inom C#/.NET och AWS


Erfarenhet av API:er (REST och/eller GraphQL)

Det är meriterande om du också har erfarenhet av
Azure


WPF


DataDog

Vem är det vi söker?
Vi letar efter dig som är strukturerad, nyfiken och van vid att ta ansvar. Du trivs i en utvecklingsmiljö där nya idéer och utmaningar är en naturlig del av arbetet.
Om Gigget
Vi letar antingen efter dig som vill jobba som konsult eller är ute efter en anställning.
Start: omgående
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Moa Hagman
moa.hagman@gigstep.se
0707497270

Jobbnummer
9487504

Prenumerera på jobb från Gigstep AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gigstep AB: