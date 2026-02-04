Senior Skogsvetare / Skogsvärderare till Vinnergi
Vill du arbeta med skog, mark och fastighetsfrågor i komplexa och samhällsviktiga infrastrukturprojekt? Till Vinnergi i Väst söker vi nu en senior skogsvetare/skogsvärderare som vill ta en ledande roll inom markåtkomst i större anläggningsprojekt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens i tekniskt avancerade uppdrag som gör verklig skillnad för samhället. Läs mer om oss på vår Karriärsida.
Vinnergi växer och söker nu engagerade medarbetare som vill vara med och driva utvecklingen framåt hos oss. Vi arbetar idag i stora delar av landet med kunder och uppdrag inom energi och elkraft. Genom ett nytt ramavtal med Svenska kraftnät stärker vi vårt arbete inom region- och stamnät. Nu söker vi fler medarbetare som vill arbeta i några av Sveriges största infrastrukturprojekt. Här blir du en viktig del av vårt affärsområde Power, där du tillsammans med oss bidrar till energiomställningen.
Din roll som senior skogsvetare/skogsvärderare
I rollen arbetar du självständigt och med stort ansvar i projekt där markåtkomst, intrång och ersättningsfrågor är avgörande för att projekten ska kunna genomföras. Du är ofta involverad tidigt i projekten och fungerar som en nyckelperson i projektorganisationen, där du bidrar med både skoglig specialistkompetens och strategiskt stöd till projektledning.
Arbetet innebär nära samarbete med projektledare, jurister och andra specialister. I flera uppdrag tar du även ett mer samordnande ansvar, exempelvis genom att arbeta med beredning, koordinera markåtkomstfrågor eller genom att agera delprojektledare för delar av mark- och intrångsprocessen. Rollen passar dig som trivs med helhetsperspektiv, ansvar och att skapa struktur i komplexa projektmiljöer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Självständigt genomföra inventering och värdering av skogligt intrång.
Ta fram underlag för ersättningsbedömning, markavtal och förhandling.
Föra dialog och förhandling med mark- och fastighetsägare samt andra intressenter.
Arbeta med beredning kopplat till markåtkomst i infrastruktur- och elnätsprojekt.
Stödja projektledningen i mark-, fastighets- och ersättningsfrågor.
Agera delprojektledare eller ta ansvar för delar av markåtkomstprocessen i större projekt.
Medverka vid lantmäteriförrättningar och vid behov domstolsprocesser.
Hos oss får du
Arbeta i uppdrag som bidrar till ett mer hållbart och robust energisystem.
Samarbeta med ledande aktörer inom energibranschen.
Vara en del av en kultur där du får vara dig själv, ha kul och göra skillnad. Vi kallar det H.E.R.O.
Hos Vinnergi blir du en del av tekniskt innovativa, nya och spännande uppdrag inom energi- och elnätsinfrastruktur. Du tillhör ett affärsområde med stark utvecklingsfokus och specialistkompetens, där kvalitet, ansvar och samarbete står i centrum.
Du erbjuds ett flexibelt arbetssätt samt möjlighet till delägarskap i ett företag som präglas av tillit, engagemang och långsiktighet. Rollen ger dig även möjligheten att påverka både arbetssätt och utveckling inom markåtkomstområdet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant skoglig utbildning, exempelvis som skogsvetare, jägmästare, skogsmästare eller motsvarande. Du har dessutom byggt upp mångårig erfarenhet av skogsvärdering, intrångsbedömning och markåtkomst i komplexa projektmiljöer. Du är van att arbeta självständigt, känner dig trygg i din kompetens och har en god förståelse för fastighetsrätt, ersättningsprinciper och förhandlingsprocesser.
Har du erfarenhet av beredning, arbete med markavtal eller roller med projektledande ansvar ser vi det som meriterande. Erfarenhet eller förståelse för elkraft och elnätsrelaterade projekt är också meriterande, eftersom många av våra uppdrag bedrivs inom region- och stamnät. Som person är du stabil och förtroendeingivande i dialog med markägare, myndigheter och andra intressenter. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och trivs i roller där du får ta ansvar och bidra med ett helhetsperspektiv.
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Power blir du del av ett växande team elkonsulter inom alla spänningsområden. Här finns stora möjligheter för dig att vara med och bygga vårt nya erbjudande och leda Vinnergi och samhället framåt med innovation och hållbarhet som ledord. Läs mer om oss på Power och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi.
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
