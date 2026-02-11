Senior SiteVision Developer
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior och certifierad SiteVision-utvecklare som vill ta en lead developer-roll i ett utvecklingsprojekt där en ny extern webbplats ska tas fram. Du blir en nyckelperson i webbutvecklingsteamet och bidrar med tekniskt ledarskap, kvalitet och struktur i leveransen. Utöver utveckling av den nya externwebben kan även andra uppgifter inom teamet förekomma.
ArbetsuppgifterLeda och driva utvecklingsarbetet av en ny extern webbplats i SiteVision
Utveckla och vidareutveckla frontend med fokus på struktur, återanvändbarhet och prestanda
Säkerställa lösningar för behörighet och inloggning, inklusive SSO mot AD och alternativa inloggningsflöden
Arbeta med tillgänglighet och säkerställa efterlevnad av WCAG 2.1
Arbeta i Git enligt Gitflow samt bidra till effektivt samarbete i team
Bygga och hantera releaser med Azure DevOps, inklusive release pipelines
Arbeta enligt Scrum och bidra till teamets agila arbetssätt
KravMinst 5 års erfarenhet som senior utvecklare av webbplatser i SiteVision
Certified Sitevision Solution Developer
Erfarenhet av behörighetshantering som inkluderar SSO mot eget AD i kombination med andra varianter av inloggning
Minst 3 års erfarenhet av att utveckla webbplatser som uppfyller WCAG 2.1-kraven för digital tillgänglighet
Minst 5 års erfarenhet av SCSS
Erfarenhet av Git och Gitflow
Erfarenhet av Azure DevOps inklusive release pipelines
Erfarenhet av att arbeta enligt Scrum
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet från offentlig sektor från minst fyra tidigare uppdrag
Erfarenhet av Angular 15 eller högre
