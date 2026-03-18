Senior service/UX designer

Future People AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-18


Vi på Future People söker en service/UX designer till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Om rollen Vi söker en senior service/UX designer som kan kliva in och lägga grunden för ett mer användarnära och outcome-drivet arbetssätt inom Sortiment & Inköp. Uppdraget är starten på ett långsiktigt samarbete och kräver både stark designkompetens och ett tryggt ledarskap.
Det finns en tydlig ambition att skapa en sömlös användarupplevelse med hög grad av AI-assistans. Arkitektur och övergripande målbild är påbörjad, men nu behövs förstärkt fokus på användarbehov, konkretisering av möjligheter samt beslutsunderlag inför kommande upphandling.

Publiceringsdatum
2026-03-18

Dina arbetsuppgifter
Etablera en stark koppling till användare inom Sortiment & Inköp och snabbt bygga förtroende

Säkerställa en tydlig och prioriterad behovsbild med fokus på affärsvärde

Visualisera och konkretisera en målbild för framtida användarupplevelse, inklusive AI-stöd

Driva workshops och samskapande med projektledning, arkitekter, verksamhet och andra nyckelroller

Ta fram beslutsunderlag kring scope, process och krav inför upphandling

Vid behov stötta i uppbyggnaden av ett designteam och bidra till etablering av arbetssätt

Exempel på leveranser:

Service blueprints, användarresor och centrala flöden

Prioriterade opportunity maps med tydliga antaganden och validering

Low- och mid-fi prototyper testade med användare

Principer och riktlinjer för AI-assist (tillit, transparens, kontroll)

Beslutsunderlag inför upphandling (scope, krav, risker och beroenden)

Krav för tjänsten:

Mycket senior inom UX och service design i komplexa organisationer

Dokumenterad erfarenhet av att driva discovery och skapa tydlig riktning

Stark kommunikativ förmåga och ledarskap i miljöer med låg designmognad

Van att samarbeta med arkitekter, projektledning och verksamhet

Flytande svenska i tal och skrift

Möjlighet att arbeta på plats i Solna flera dagar i veckan

Meriterande:

Erfarenhet inom inköp, sortiment eller supply chain

Erfarenhet av upphandling och kravställning

Erfarenhet av AI-assisterade lösningar och beslutsstöd

Start: Omgående

Sista ansökningsdagen: 20/3

Slut: 18 december (med möjlighet till förlängning)

Plats: Solna (hybrid, flera dagar/vecka på kontor)

