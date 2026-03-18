Senior service/UX designer
Future People AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Future People AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi på Future People söker en service/UX designer till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Om rollen Vi söker en senior service/UX designer som kan kliva in och lägga grunden för ett mer användarnära och outcome-drivet arbetssätt inom Sortiment & Inköp. Uppdraget är starten på ett långsiktigt samarbete och kräver både stark designkompetens och ett tryggt ledarskap.
Det finns en tydlig ambition att skapa en sömlös användarupplevelse med hög grad av AI-assistans. Arkitektur och övergripande målbild är påbörjad, men nu behövs förstärkt fokus på användarbehov, konkretisering av möjligheter samt beslutsunderlag inför kommande upphandling.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Etablera en stark koppling till användare inom Sortiment & Inköp och snabbt bygga förtroende
Säkerställa en tydlig och prioriterad behovsbild med fokus på affärsvärde
Visualisera och konkretisera en målbild för framtida användarupplevelse, inklusive AI-stöd
Driva workshops och samskapande med projektledning, arkitekter, verksamhet och andra nyckelroller
Ta fram beslutsunderlag kring scope, process och krav inför upphandling
Vid behov stötta i uppbyggnaden av ett designteam och bidra till etablering av arbetssätt
Exempel på leveranser:
Service blueprints, användarresor och centrala flöden
Prioriterade opportunity maps med tydliga antaganden och validering
Low- och mid-fi prototyper testade med användare
Principer och riktlinjer för AI-assist (tillit, transparens, kontroll)
Beslutsunderlag inför upphandling (scope, krav, risker och beroenden)
Krav för tjänsten:
Mycket senior inom UX och service design i komplexa organisationer
Dokumenterad erfarenhet av att driva discovery och skapa tydlig riktning
Stark kommunikativ förmåga och ledarskap i miljöer med låg designmognad
Van att samarbeta med arkitekter, projektledning och verksamhet
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att arbeta på plats i Solna flera dagar i veckan
Meriterande:
Erfarenhet inom inköp, sortiment eller supply chain
Erfarenhet av upphandling och kravställning
Erfarenhet av AI-assisterade lösningar och beslutsstöd
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Start: Omgående
Sista ansökningsdagen: 20/3
Slut: 18 december (med möjlighet till förlängning)
Plats: Solna (hybrid, flera dagar/vecka på kontor)
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7410660-1900361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), https://www.futurepeople.se
Drottninggatan 32 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Future People Jobbnummer
9805115