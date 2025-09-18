Senior Scrum Master
2025-09-18
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Scrum Master med stark passion för servant leadership och agil utveckling. Uppdraget är inom banksektorn och innebär att vägleda team, främja samarbete och driva leveranser i en SAFe-miljö.
Planerad start är kring årsskiftet och uppdraget kräver närvaro på plats minst två dagar i veckan (för närvarande måndagar och fredagar).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Agera Servant Leader som stärker teamens självständighet och driver kontinuerliga förbättringar.
Leda och facilitera Scrum-ceremonier samt främja agila arbetssätt.
Ta bort hinder och bidra till en kultur präglad av tillit och öppenhet.
Arbeta nära Product Owners och andra intressenter för att maximera värdeskapandet.
Stötta leveranser inom ramen för Scaled Agile Framework (SAFe).
Flera års erfarenhet som Scrum Master i komplexa och tvärfunktionella team.
Mycket goda kunskaper i SAFe och andra lean-agila ramverk.
Certifiering som Scrum Master (CSM) är ett krav, gärna kompletterad med SAFe-certifiering.
Starka färdigheter inom facilitering, coaching och kommunikation.
Ett ledarskap som bygger på förtroende, delaktighet och att leda genom exempel.
Erfarenhet från bank- eller betalningslösningar är meriterande.
Övrig information
Säkerhetskontroll genomförs innan uppdraget startar. För att påskynda processen rekommenderas att ett utdrag ur belastningsregistret beställs i förväg och lämnas in oöppnat i samband med kontraktsskrivning.
Konsulten ska vara anställd av ett bolag (egenanställning accepteras inte).
Urval och presentation av kandidater sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då uppdraget kan komma att stängas innan sista ansökningsdatum.
