Senior projektledare inom hårdvara
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2026-07-08
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Vi på Combitech i Stockholm söker seniora tekniska projektledare till uppdrag inom försvarsindustri, fordonsutveckling och annan avancerad teknikutveckling. Våra kunder står inför spännande utvecklingsresor och vi ser ett fortsatt behov av skickliga projektledare som vill kombinera teknisk förståelse med ledarskap. Vi söker inte bara en erfaren projektledare, vi söker en person som vill vara med och påverka verksamhetens utveckling, bygga starka kundrelationer och på sikt ta en större roll inom ledarskap och affär.
Din roll som teknisk projektledare
Som teknisk projektledare ansvarar du för att driva projekt och uppdrag från idé till leverans med fokus på kvalitet, tid och kostnad. Du leder tvärfunktionella team och fungerar som länken mellan teknik, verksamhet och kund. Uppdragen varierar i omfattning och komplexitet och kan omfatta allt från utveckling av nya produkter och industrialisering till produktionsnära utveckling, verifiering, provning och koordinering av större tekniska utvecklingsinitiativ.
Rollen innebär mer än att leda kvalificerade utvecklingsprojekt. Du kommer att ha en nära dialog med kunder och kollegor och ges möjlighet att bidra till utvecklingen av både affärer, team och långsiktiga kundrelationer. För dig som drivs av ledarskap och affärsutveckling finns goda möjligheter att på sikt växa in i en större roll inom vår konsultverksamhet, där du får arbeta nära verksamhetsledningen och påverka både kundaffärer, kompetensutveckling och teamets fortsatta utveckling. För det mesta arbetar du ute hos kund, men beroende på uppdrag finns även möjlighet att utgå från vårt kontor i Alvik.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av projektledning, delprojektledning eller teamledning inom teknisk verksamhet och är van att koordinera människor, aktiviteter och leveranser. Erfarenhet från produktutveckling, elektronik, mekanik, systems engineering, produktionsteknik eller industrialisering är meriterande.
Vi arbetar brett inom hårdvaruutveckling och söker därför dig med en teknisk bakgrund och en vilja att kombinera teknik med ledarskap. Du trivs i mötet med kunder, har ett affärsmässigt förhållningssätt och motiveras av att skapa värde för både kund och verksamhet. Kanske arbetar du idag som senior projektledare, teknisk ledare eller delprojektledare och ser nästa steg i karriären som en möjlighet att ta ett större ansvar inom ledarskap, affärsutveckling och teamutveckling.
För att lyckas i rollen är du kommunikativ, relationsskapande och van att skapa struktur och driva frågor framåt. Du har förmågan att engagera människor, bygga starka team och skapa förtroende hos kunder och kollegor. Samtidigt är du prestigelös, lyhörd för kundens behov och har en stark vilja att fortsätta utvecklas både professionellt och personligt. Vi tror att du ser långsiktigt ledarskap som en naturlig del av din fortsatta karriärresa och vill vara med och påverka både verksamhetens och medarbetarnas utveckling.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av sommarsemester. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: amanda.holmberg@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
)
167 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9997430