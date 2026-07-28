Vill du vara en del av vårt unika stödpedagog-team? Se hit!
Partille kommun / Behandlingsassistentjobb / Partille Visa alla behandlingsassistentjobb i Partille
2026-07-28
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Har du reflekterat under semestern och känner dig nu redo för en ny utmaning med förnyad energi? Då vill vi ha dig i vårt stödpedagog-team! Vi tror på specialisering för ett främjat engagemang och söker dig som brinner för ett specifikt område (t.ex. digitalisering, AKK eller äldre inom LSS) och vill ta ett större ansvar för detta hos oss. Här får du ett spännande uppdrag med stor frihet att påverka och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Partille kommun är en hälsofrämjande arbetsplats med förmåner som friskvårdsbidrag, förmånscykel och satsningar på internutbildning.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog ansvarar du för det pedagogiska arbetet och leder implementeringen av metodik så att den blir effektiv och brukaranpassad. Du spelar en nyckelroll i vårt kvalitetsarbete i nära samarbete med enhetschef (EC) och metodutvecklare (MUV).
En central del av ditt arbete är att kvalitetssäkra användningen av vårt digitala verksamhetsstöd, Boet. Tillsammans med samordningsansvarig stödpedagog och enhetschef säkerställer du att Boet används korrekt för att stärka brukarnas delaktighet och effektivisera planering och dokumentation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
Att leda boendets metodmöten, driva kontaktgrupper och samplanering för en enhetlig pedagogisk riktning.
Att vara den tydliga ledaren för stödassistenterna i din grupp genom en professionell rollfördelning.
Att säkerställa enhetlig information och beslut genom samverkan i stödpedagogtriader tillsammans med MUV och EC.
Att fungera som stöd vid utformning av genomförandeplaner och social dokumentation (i Boet).
Att kartlägga och implementera AKK hos våra brukare samt ansvara för kontaktmannaskap.
Att främja och utveckla meningsfulla aktiviteter för våra brukare, där vi bland annat disponerar en egen buss för att underlätta utflykter och social stimulans.
Du ingår även i ett kommunövergripande nätverk för stödpedagoger för erfarenhetsutbyte.
Arbetstiderna omfattar dag, kväll, varannan helg och jour. Pedagogtiden är inte fastställd som en procentsats utan planeras löpande utifrån verksamhetens behov i samverkan med enhetschef. Vi strävar efter att skapa så personligt anpassade scheman som möjligt genom en inkluderande planering i arbetsgruppen, även om verksamhetens behov alltid är styrande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning omfattande minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng med inriktning mot funktionshinderområdet och/eller beteendevetenskap. Du har god kunskap inom social dokumentation och är drivande i det systematiska kvalitetsarbetet.
Du har 'skinn på näsan' och är trygg i att stå för de beslut vi gemensamt tagit, samtidigt som du samarbetar väl med dina kollegor. Som person är du trygg, ser helheten och har förmågan att strukturera din vardag självständigt. Du är initiativtagande, flexibel och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med brukare, anhöriga och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du delar våra värdeord.
Bra att veta
För att bli kallad till intervju ska godkänt betyg i Svenska 1 på gymnasienivå eller motsvarande kunna uppvisas. Om detta saknas kommer du att få genomföra ett digitalt språktest.
Vi arbetar löpande med urval – välkommen med din ansökan redan idag! Som ett första steg håller vi gruppintervjuer i Partille kommunhus. Vänligen notera att individuella intervjuer inte är möjliga i detta skede:
Gruppintervju 1: 28 augusti kl. 10.00–11.30
Gruppintervju 2: 2 september kl. 10.00–11.30
Du väljer själv datum, men platserna är begränsade och fördelas i turordning efter anmälan. De som går vidare kallas till en individuell intervju (fysisk eller digital).
Din nya arbetsplats
Hyggesvägens servicebostad erbjuder ett tryggt hem för åtta brukare med funktionsnedsättning (LSS) i olika åldrar, vilket ställer höga krav på vår kompetens. Vi samverkar nära med den närliggande gruppbostaden Furumossen genom samplanering av scheman och ser oss som ett enat team.
Vi är stolta över att vara den enda verksamheten i kommunen som arbetar med ett dedikerat stödpedagog-team och ett upplägg med kontaktgrupper. Vårt team kommer totalt att bestå av fyra stödpedagoger. Vi är organiserade i tre grupper, där en av pedagogerna har ett samordningsansvar och fungerar som den röda tråden mellan samtliga grupper för att säkerställa helhet och kontinuitet i det pedagogiska arbetet.
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
Vof, Funktionsstöd - Bmss, Hyggesvägen Kontakt
Peter Sundell, Svenska kommunalarbetarförbundet - för fa partille.vast@kommunal.se Jobbnummer
10013548