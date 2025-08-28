Senior Projektledare - Fastighetsförvaltning & IT
2025-08-28
Vi söker en senior projektledare som vill leda ett spännande implementationsprojekt inom teknisk fastighetsförvaltning. Kunden inför nu DaluxFM som nytt ärende- och fastighetssystem - en gemensam plattform som ska stärka arbetet med drift, underhåll och samverkan.
Om uppdraget Kunden implementerar DaluxFM som nytt tekniskt fastighets- och ärendehanteringssystem, vilket ersätter befintliga lösningar och blir en gemensam plattform för hela förvaltningen. Projektet är i gång sedan ett år och behöver nu en senior projektledare som leder arbetet fram till etablerad förvaltning.
Ansvarsområden
Planera, styra och koordinera projektets aktiviteter
Säkerställa nära samarbete mellan Logistik & Kontor, Butik, Teknik och Hållbarhet
Leda samarbetet med driftleverantörer
Etablera nytt arbetssätt och samverkansmodell
Rapportera till styrgrupp och projektorganisation
Stärka datadrivet underhåll, förbättrad uppföljning och samverkan internt och med FM-partners
Nödvändiga färdigheter
Implementeringsprojekt
Erfarenhet av Facility Management & fastighetsbranschen
Kompetens & erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av IT-implementeringsprojekt
Gedigen erfarenhet inom Facility Management & fastighetsbranschen
Förståelse för fastighetsförvaltning, drift och underhåll
Van vid att arbeta med externa leverantörer
Erfarenhet av förändringsledning och etablering av nya arbetssätt
Förmåga att hantera intressenter på alla nivåer
Erfarenhet av att driva projekt i komplexa organisationer
Tid och omfattning Plats: Stockholm Omfattning: 100 % Period: 2025-09-08 - 2026-06-30 Språk: Svenska & Engelska
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell 070-586 93 11 eller corazon.wiksell@devotum.se
