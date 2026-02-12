Senior Project Engineering Manager
2026-02-12
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en senior Project Engineering Manager (PrEM) inom transport- och järnvägsindustrin. Rollen är central i leveransen av tekniskt komplexa projekt och innebär ett helhetsansvar för den tekniska kontraktsomfattningen genom hela projektets livscykel.
Detta är ett kvalificerat konsultuppdrag där du får arbeta i en internationell och teknikintensiv miljö med fokus på kvalitet, leverans och prestanda.
Om uppdraget Som Project Engineering Manager ansvarar du för den tekniska kontraktsomfattningen och säkerställer att projektets leverans sker enligt uppsatta mål inom Quality, Cost, Delivery och Performance (QCDP).
Du har ett funktionellt ledarskap över projektets engineeringteam och arbetar nära projektledare, tekniska specialister, leverantörer och kund.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Helhetsansvar för projektets tekniska scope
Säkerställa kundacceptans av teknisk lösning
Hantera tekniska risker och tillhörande mitigationsplaner
Driva och hantera förändringsorder (Change Control Board)
Säkerställa att tillämpliga regulatoriska krav uppfylls
Ansvara för tekniska designval i samarbete med relevanta beslutsfattare
Säkerställa att kontraktets tekniska krav uppfylls genom hela projektets livscykel
Leda verifierings- och valideringsaktiviteter
Ansvara för Engineering Work Package QCD
Säkerställa korrekt hantering av Safety Case
Fördela och följa upp aktiviteter inom engineeringteamet
Säkerställa implementering av engineering processer, metoder och verktyg
Hantera tekniska gränssnitt inom projektets core team
Stötta vid tekniska frågeställningar under projektets genomförande och garanti
Rollen innebär både strategiskt ansvar och operativt arbete i en komplex teknisk miljö.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Kandidatexamen inom teknik, datavetenskap eller annat relevant tekniskt område
Gedigen erfarenhet av engineering i hela projektets livscykel
Erfarenhet av funktionellt eller hierarkiskt teamledarskap
Erfarenhet av kostnads- och planeringsstyrning inom engineering scope
Dokumenterad erfarenhet av kundrelationer i kontraktuella projekt
Stark kommunikativ förmåga
God beslutsförmåga
Analytiskt och kritiskt tänkande
God problemlösningsförmåga
Förmåga att arbeta strukturerat i komplexa projektmiljöer
Meriterande
Masterexamen inom exempelvis Business Administration eller Project Management Produkt- och tjänstekunskap inom olika marknadssegment (Urban, Mainline, F&M) Erfarenhet av produktutveckling i hela livscykeln Bakgrund inom safety
Övrig information Omfattning: Heltid Placeringsort: Västerås Uppdragslängd: 6 månader Start: Februari/Mars 2026 enligt överenskommelse Möjlighet till förlängning: Ja
Är du en erfaren teknisk ledare med stark projektförståelse och vana att arbeta i komplexa kontraktuella miljöer? Då ser vi fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
