Senior Procurement Specialist
2026-01-30
Din nya roll
Vi söker nu en Senior Procurement Specialist till ett spännande uppdrag i Ludvika. I rollen ansvarar du för att säkerställa inköp av både direkta och indirekta varor och tjänster, inklusive bygg- och produktionsrelaterade kategorier, med fokus på kvalitet, kostnad och hållbarhet. Du leder hela processen från marknadsanalys, leverantörsurval, förhandlingar och kontraktshantering till uppföljning av leverantörers prestationer.
Genomföra marknadsanalys och identifiera potentiella leverantörer samt trender inom CAPEX Construction.
Leda sourcingprocesser, inklusive leverantörsval, förhandlingar och kontraktshantering.
Planera och följa upp inköpsaktiviteter, kostnadsbudgetar och besparingsmöjligheter.
Säkerställa efterlevnad av företagets kvalitets-, HSE- och regelverk.
Implementera effektiva strategier för leverantörskedjan enligt Continuous Improvement Process Sourcing (CIPS).
Anpassa och upprätthålla standardiserade villkor i inköpskontrakt.
Bra att känna till
Omfattning: Heltid, 100%
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters
Arbetsmodell: 3 dagar på kontor, 2 dagar distans
Start: 2026-02-16
Slut: 2026-08-15, med möjlighet till förlängning
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst 5 års erfarenhet av stora CAPEX Construction-projekt och strategiskt inköp
Stark kompetens inom leverantörsförhandlingar, kontraktshantering och projektledning
Goda kunskaper i MS Office och SAP Ariba
Flytande svenska och engelska, andra språk meriterande
Du är självgående, strukturerad och har ett starkt driv att driva projekt från start till mål. Du trivs i en internationell miljö med hög komplexitet och har en analytisk och lösningsorienterad approach.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag och personalrabatter
Flexpension och Lifeplan pensionstjänst
Företagshälsovård och extra ersättning vid föräldraledighet
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
