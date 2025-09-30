Senior Processingenjör
2025-09-30
Join the green switch movement! Brinner du precis som vi för hållbarhetsfrågor och vill hjälpa företag att bli fossilfria? Nu förstärker vi vår konstruktionsgrupp med en Processingenjör som kommer ha en viktig roll i utformningen av de fossilfria och förnybara energianläggningar vi bygger åt våra kunder.
Oavsett om det handlar om att ställa om ett företags- eller kommuns energiproduktion från fossila bränslen till bioenergi eller att tillverka och installera en ny ång- eller hetvattenpanna, så har vi människorna, tekniken och lösningarna från idé till färdig anläggning.
Om rollen
Vi söker en Senior Processingenjör till vår konstruktionsavdelning som vill vara med på denna spännande tillväxtresa där vi är mitt inne i vår internationella expansion. Vi erbjuder DIG en roll i ett företag med stor möjlighet att vara med att påverka och du kommer omges av drivna och kunniga kollegor som tillsammans kommer att bidra till framtidens energiförsörjning. Vi befinner oss i en expansionsfas där det finns både stora utvecklingsmöjligheter samt stora möjligheter att forma sin roll. Ditt arbete bedrivs i projektform där du har en sammanhållande funktion för processkonstruktionen och ansvarar för systemkonstruktionen av våra bioenergianläggningar.
I rollen ingår bland annat att:
• Arbeta med processtyrning, design, kalkylering, felsökning och analyser.
• Arbeta nära projektorganisationen i kundprojekt
• Jobba med utveckling och R&D-projekt.
• Stötta både inköp- och säljorganisationen med teknisk kompetens
Anställningen innebär tillsvidareanställning på heltid med placering i Göteborg eller Blomstermåla men även andra alternativ går att diskutera.

Profil
Konstruktionsgruppen består idag av sju personer med olika roller och ansvar. Vi är ett prestigelöst glatt gäng som samarbetar tätt för att driva projekten framåt och kommer därför lägga stor vikt på dina personliga egenskaper. Vi ser att du är initiativtagande och resultatinriktad och din mycket goda kommunikationsförmåga gör att du klarar av att samordna dina projekt på ett tydligt sätt. Du har en god helhetssyn och arbetar strukturerat för att hålla deadlines. Vi söker dig som vill jobba i ett växande och utvecklande företag där beslutsvägarna är korta. Du besitter inte bara den tekniska kunskapen utan vill även vara med på den här resan och bygga upp något!
Vi tror att du som söker har följande:
• Högskole-eller Civilingenjörsexamen inom kemiteknik eller har gedigen arbetslivserfarenhet som processingenjör.
• Minst fem års erfarenhet från energi eller processindustrin, meriterande är om du arbetat med energisystem, i synnerhet bioenergi.
• Ånga, rökgaser och värmeväxlare är något som ingår i din dagliga vokabulär och är kanske också din största passion.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. Meriterande är om du har kunskaper i tyska eller franska.
• Som person är du social, utåtriktad och okomplicerad att ha att göra med.
BKtech:s huvudkontor ligger i Blomstermåla, Småland, där flera funktioner och många medarbetare sitter. Vi har även etablerat regionkontor i Göteborg och Norrköping. För mer information kontakta gärna någon av nedanstående eller besök vår hemsida www.bktech.se.

Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BK Tech Group AB
Konstruktionschef
Leif Meira leif.meira@bktech.se +46 76 001 56 01

Jobbnummer
