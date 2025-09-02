Senior Power Systems Engineer
2025-09-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Eskilstuna
, Köping
, Arboga
, Uppsala
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vill du vara med och utveckla framtidens energilösningar? Vi söker nu en Senior Power Systems Engineer till vårt team i Västerås.
Hos oss blir du en del av Network Control, som levererar ledande system för nätverkshantering och kontroll inom bland annat drift av elproduktion, överförings- och distributionsnät, SCADA- och processkontrollösningar samt energihantering för planering, prognoser och daglig drift.
Dina arbetsuppgifter
Planera, designa, utveckla, testa och installera lösningar inom högspänningssystem och relaterade komponenter.
Utföra avancerade analyser, tekniska studier och rekommendationer baserat på god ingenjörspraxis och affärsmässiga överväganden.
Självständigt driva och koordinera komplexa tekniska aktiviteter över flera discipliner.
Skapa rapporter, tekniska beräkningar och beslutsunderlag.
Samverka internt och externt för att uppnå gemensamma mål.
Din profil
Kandidatexamen eller masterexamen inom teknik eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av Network Manager.
Proaktiv, resultatorienterad och engagerad.
God samarbetsförmåga och en positiv, lösningsorienterad inställning.
Utmärkta kommunikativa färdigheter, med förmåga att förklara komplexa idéer på ett tydligt sätt.
Flytande engelska i tal och skrift (svenska är meriterande men inget krav).
Om rollen
Placering: Västerås.
Distansarbete: Möjligt upp till 49 %, minst 51 % på kontoret. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
PrimeComp AB (org.nr 556912-4950)
PrimeComp Kontakt
Donesito Gonzalez donne.gonzalez@primecomp.se +46 70-404 26 66 Jobbnummer
9488308