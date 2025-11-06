Senior .NET-utvecklare / Scrum Master till Quest Consulting
2025-11-06
Uppdragsbeskrivning
Vi söker dig som vill kombinera din tekniska kompetens som .NET-utvecklare med din erfarenhet som Scrum Master. I detta uppdrag får du en nyckelroll i att både driva utvecklingen framåt och stärka det agila arbetssättet i teamet.
Tiden fördelas ungefär 50 % utveckling / 50 % Scrum Master-ansvar.
Som Senior .NET-utvecklare och Scrum Master blir du en del av ett engagerat och teknikdrivet team som bygger nästa generations digitala lösningar. Du är med och påverkar både strategi, arkitektur och implementation, och vi värdesätter ett agilt mindset där du vågar utmana och tänka nytt.
Fokusområden i uppdraget
Just nu satsar teamet särskilt på att:
Utveckla och vidareutveckla molnbaserade .NET-lösningar i Azure
Skapa och underhålla micro frontends med React
Arbeta med integrationer och moderna arkitekturmönster
Automatisera processer och bygga CI/CD-flöden
Containerisera och driftsätta applikationer i OpenShift
Skriva och underhålla Infrastructure as Code (Bicep)
Säkerställa hög kodkvalitet genom testdriven utveckling
Kontinuerligt förbättra mjukvaruarkitekturen
Obligatoriska krav
Erfarenhet som Scrum Master och gillar att facilitera och förbättra agila ceremonier
Förmåga att främja gott samarbete och kommunikation inom och mellan team
Erfarenhet av mikrotjänstarkitektur och integrationsmönster (synkrona/asynkrona)
Kunskap om containerisering och deployment i OpenShift eller liknande miljöer
Arbetat enligt testdrivna principer (TDD)
Erfarenhet av att bygga och optimera CI/CD-pipelines
Kunskap inom Infrastructure as Code, gärna med Bicep
Förståelse för moderna designmönster som CQRS, event sourcing, saga pattern, outbox/inbox
En vilja att dela kunskap och bidra till teamets utveckling
Meriterande krav
Erfarenhet från försäkringsbranschen eller förståelse för regelverk inom försäkring
Använder GitHub Copilot eller liknande verktyg
Intresse för AI och hur det kan användas inom systemutveckling
Praktisk information
Omfattning: 100 %
Period: 2025-11-24 - 2026-05-29
Placering: Stockholm
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan!
