Senior .NET-utvecklare
2025-09-19
Till en nischbanks räkning söker vi på Professional Galaxy nu, en senior back-end utvecklare med gedigen erfarenhet inom C#, .NET och regulatoriska krav inom bank- och finanssektorn. Uppdraget handlar om att göra en insats under 6 månader kopplat till högre arbetsbelastning för att möta regulatoriska krav. Det är därför viktigt att du har rätt erfarenhet och personlighet för att komma igång snabbt och leverera goda resultat från start.
Uppdraget är på heltid och 6 månader långt. Du ska kunna arbeta på kontor i Stockholm några dagar i veckan.
Du behöver också kunna genomgå bakgrundskontroll utan anmärkning.
Erfarenhetskrav:
Minst 5 år som .NET-utvecklare.
Examen inom datavetenskap, mjukvaruteknik eller liknande.
Regulatoriska krav inom bank- och finanssektorn.
CI/CD pipelines och REST API:er.
Event sourcing.
Dotnet 8, event driven architecture, ASP.NET MVC och Web API.
SQL och databashantering.
Azure/Gi.
Agile/Scrum-liknande miljöer.
Front-end ramverk som Angular eller React är en fördel.
Personlighet:
Problemlösningsförmåga.
Initiativtagande.
Självgående.
Arbetsmodell: Hybrid
Start: Omgående/ 2025.10.20 - 2026.04.20
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Ritu Sareen, ritu.sareen@progalaxy.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb.
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524)
Sanjay Sareen sanjay.sareen@progalaxy.se 0738500440
