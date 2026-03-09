Senior Löneadministratör
Vill du vara en del av en organisation som varje dag gör verklig skillnad i människors liv - och samtidigt bidra med din kompetens inom lön? På Equra får du chansen att arbeta med meningsfull administration i en värderingsstyrd verksamhet som präglas av tillväxt, omtanke och framåtanda. Vi söker nu en engagerad Löneadministratör som vill kombinera sin noggrannhet och analytiska förmåga med en serviceinriktad och prestigelös inställning - i ett team där samarbete och ansvar är en självklarhet.
Equra är en privat vårdgivarkoncern med specialistkompetens inom neuropsykiatri, öppenvårdspsykiatri och barnmedicin. Vi arbetar för att alla människor ska få rätt vård i rätt tid - ett mål som kräver både hjärta och hjärna. Med över 300 anställda och 25 mottagningar runt om i Sverige befinner vi oss i en spännande tillväxtfas. Vår kultur genomsyras av våra värderingar: engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Dessa ligger till grund för vårt arbetssätt och hur vi är mot varandra.
Vi söker dig som är en noggrann och prestigelös Löneadministratör till vårt kontor i Stockholm. Du blir en del av ett mindre ekonomiteam och rapporterar direkt till ekonomichefen. I dagsläget hanteras vår löneadministration av extern part. Det innebär att du tillsammans med ekonomichefen kommer ha en central roll i arbetet med att bygga upp en intern lönefunktion.
Löneadministration - från ax till limpa
Du ansvarar för hela löneprocessen och fungerar som en trygg kontaktperson för våra medarbetare. Dina uppgifter inkluderar:
Löneberedning och lönehantering för ca 330 anställda
Tolkning och tillämpning av flera kollektivavtal, OB, övertid och semester (läkare, psykologer, Vision m.fl.)
Hantering av anställningsavtal och förmåner
Lagstadgad rapportering, skatter, pensioner och försäkringar
Statistikrapportering semesterlöneskuld och årsskifteshantering
Lönerevisioner och arbete med lönepolicy
Ge support och rådgivning till chefer och medarbetare i löne- och ersättningsfrågor
Utfärda olika typer av intyg
Aktivt bidra i digitaliserings- och effektiviseringsarbete
Utöver lönearbetet stöttar du ekonomiavdelningen med:
Leverantörs- och kundreskontra
Löpande bokföring och ekonomiadministration
Vi söker dig som:
Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad
Har god servicekänsla och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Är trygg i att arbeta i högt tempo och mot deadlines
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Gillar att utveckla och förbättra processer
YH-utbildning eller motsvarande inom lön
Minst fem års erfarenhet av löneadministration
God kännedom om kollektivavtal
Mycket god systemvana och intresse för digitala verktyg
Vi erbjuder
En bred och ansvarsfull roll med stort inflytande
En kultur präglad av omtanke, kompetens och engagemang
Möjlighet att bidra i en verksamhet som gör verklig skillnad
Ett nära och sammansvetsat ekonomiteam
En arbetsplats där utveckling är en naturlig del av vardagenSå ansöker du
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår ekonomichef Karolina Nielsen på karolina.nielsen@equra.se
.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
