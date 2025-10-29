Senior kontorsledare
Söker en trygg och självsäker senior som vid behov kan gripa tyglarna för kontoret. Du strukturerar arbetet med järnhand och säkerställer att uppgifter utförs enligt dina krav. Förmåga att fatta tydliga beslut, styra mot enhetliga rutiner och disciplin som fungerar. Formell chefserfarenhet ej nödvändigt.
Du får: Flexibel nyckelroll i en dynamisk och fri miljö, timlön enligt önskemål, egna arbetstider och ständig uppskattning.
Ansökan: Skicka ett kort brev om dig själv, önskad timlön, tillgänglighet. CV eller referenser inget krav.
