Senior IT-Security Analyst
2025-12-20
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en senior databasspecialist på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en erfaren Senior IT-Security Analyst till ett konsultuppdrag hos vår kund inom försvars- och säkerhetsindustrin. Rollen är central för att säkerställa hög kvalitet och robusta säkerhetslösningar i komplexa tekniska miljöer. Uppdraget omfattar avancerat testarbete, säkerhetsanalys samt utveckling av processer och metoder som stärker kundens system och leveranser.
Om uppdragetSom IT-Security Analyst blir du en nyckelresurs i arbetet med att utveckla, genomföra och följa upp säkerhetstester och säkerhetskrav på system- och mjukvarunivå. Du arbetar praktiskt med testmetodik, testfall, riskanalyser och säkerhetsbedömningar samt driver förbättringar av arbetssätt och säkerhetsprocesser.
Rollen innebär både självständigt arbete och nära samarbete med flera interna och externa kontaktytor. Du representerar kundens säkerhetstestfunktion och säkerställer att leveranser håller hög teknisk och säkerhetsmässig kvalitet.Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Strategi, arbetssätt & utveckling
Säkerställa, dokumentera och vidareutveckla arbetssätt inom uppdraget.Identifiera och införa förbättringar samt bevaka omvärldsutveckling inom IT-säkerhet.
Uppdrag & beslut
Genomföra praktiskt testarbete enligt fastställda processer och mål.Skapa testfall och säkerställa fullständig testtäckning.Följa upp fel, behov av omtest och säkerställa rätt metodik.Lämna rekommendationer kring testobjekt och fortsatta insatser kopplade till produktsäkerhet.
Planering och genomförande
Planera aktiviteter och tidskalkylera för att nå mål inom kvalitet och tid.Säkerställa att säkerhetsdesign möter krav från kund och interna riktlinjer.Representera säkerhetstestfunktionen internt och mot kund samt leda relevanta möten.
Uppföljning och rapportering
Följa upp och säkra testkvalitet inom givna ramar.Dokumentera avvikelser och rapportera status till berörda parter.
Dokumentation
Säkerställa korrekt dokumentation i enlighet med gällande rutiner, mallar och processer.
Teknik, system och säkerhet
Göra tekniska bedömningar och besluta om åtgärder för att säkerställa systemens godkännande ur säkerhetssynpunkt.Analysera och ta fram säkerhetskrav på system- och mjukvarunivå.Arbeta med klienter, servrar, nätverkskomponenter samt säkerhetsfunktioner (ex. autentisering, loggning, IDS/IPS, skydd mot skadlig kod m.m.).Utföra återkommande systemtester, utveckla testscript och metoder samt hålla testmiljöer uppdaterade.Leda arbete inom riskidentifiering och riskanalys.
Stöd och resurs
Stötta vid realisering och integration.Ge expertstöd till beställare och kund inom uppdraget. KravUtbildning
Högskoleutbildning inom systemutveckling, datavetenskap, civilingenjör med IT-/säkerhetsinriktning eller motsvarande.
Kompetens, kunskap & erfarenhet
Minst 8 års erfarenhet i relevanta roller.Hög kompetens inom IT-säkerhet och tillhörande standarder.Flerårig erfarenhet av testarbete, testverktyg och olika testmetodiker.Erfarenhet av IT-säkerhet i virtualiserade servermiljöer.Kunskap inom skriptprogrammering och säkerhetskonfigurering av operativsystem.God förståelse för säkerhetsarkitektur, kravanalys och granskning.Erfarenhet av hård- och mjukvarurelaterad IT-säkerhet, risker, hot och brister.Förmåga att dokumentera, rapportera, utföra analyser och bedömningar.Stark förmåga att planera, organisera och hantera förändringar.Erfarenhet av exportkontroll och informationssäkerhet.Flerårig erfarenhet av arbete inom IT-säkerhet generellt.
Certifikat
Dokumenterad certifiering inom test.Dina personliga egenskaper
Professionell och kommunikativ.Analytisk, metodisk, driven och lösningsorienterad.Ödmjuk och empatisk med god samarbetsförmåga.Förmåga att hantera både akuta händelser och långsiktig planering.Språk
Arbetsmodell: 100 % på platsUppdragsperiod: 2026-03-09 till 2026-12-31Förlängning: Stor möjlighet till förlängningSista ansökningsdag : 2026-01-30
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524)
582 22 LINKÖPING
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se
9658148