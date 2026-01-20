Senior IT Projektledare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En stor offentlig organisation initierar ett långsiktigt arbete för att modernisera, standardisera och effektivisera ekonomiprocesser och tillhörande systemlandskap. Tillsammans med IT och centrala stödfunktioner tas en målbild och målarkitektur fram för framtidens ekonomilandskap. Miljön är komplex med affärskritiska flöden som är tätt kopplade till kärnverksamheten och ett systemlandskap som består av både egenutvecklade lösningar samt inköpta applikationer och plattformar anpassade efter verksamhetens behov.
Som projektledare blir du en nyckelperson som håller ihop och driver initiativet i nära samarbete med produktteam och initiativledning inom verksamhetsstöd, exempelvis ekonomi.
ArbetsuppgifterPlanera, leda och följa upp IT-projekt/program i affärskritiska miljöer kopplade till ekonomi och närliggande flöden.
Samordna arbete mellan flera intressenter, produktteam och stödfunktioner för att skapa gemensam riktning och framdrift.
Driva förstudier samt behovs- och nulägesanalyser i komplexa initiativ med många beroenden.
Ta fram kravspecifikationer och beslutsunderlag inför IT-upphandlingar, med beaktande av regelverk för offentlig upphandling.
Säkerställa tydlig kommunikation och förankring med beslutsfattare och relevanta ledningsforum.
KravMinst 9 års dokumenterad erfarenhet av att leda IT-projekt eller program i affärskritiska IT-miljöer (t.ex. ekonomi, lager, orderhantering) i organisationer med minst 1000 anställda.
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva minst 3 förstudier eller behovs- och nulägesanalyser i komplexa projekt med många intressenter.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att ta fram kravspecifikationer och beslutsunderlag inför IT-upphandlingar, med förståelse för LOU.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av förändringsledning och att leda organisatorisk förflyttning vid systembyten, särskilt när linjeverksamhet deltar parallellt med ordinarie arbete.
Erfarenhet av införanden eller större migreringsprojekt av ekonomi- eller ERP-system, från beslut till realiserad nytta.
Erfarenhet av storskaliga ekonomiprocesser och ekonomisystem samt kopplingen till verksamhetsnära finansiella flöden.
Erfarenhet av arbete i miljöer med skalade agila ramverk (t.ex. SAFe) och projekt där utveckling sker i flera produkter/team som inte är dedikerade.
Förmåga att pedagogiskt visualisera och kommunicera strategiska och komplexa samband mellan IT-system och verksamhetsförmågor för beslutsfattare och ledningsgrupper.
