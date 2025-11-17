Senior IT helpdesk tekniker
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren supporttekniker till vår kund i Hässleholm. I denna roll får du ett tekniskt ansvar för att coacha och stötta dina kollegor i supportteamet. Du välkomnas till ett kompetent IT-team där samarbete och professionalism står i fokus. Rollen innebär en spännande kombination av kvalificerad felsökning (1st/2nd line) och deltagande i användarnära projektarbete där du ska ha en ambition att leverera hög support och vara behjälplig i IT leverans och projekt.
I denna seniora roll agerar du som en viktig länk mellan 1st och 2nd line support. Ditt uppdrag är att lösa komplexa ärenden som sträcker sig bortom traditionell helpdesk och att agera drivande i att lyfta den tekniska kompetensen inom teamet.
Du kommer att agera teknisk coach och mentor för 1st line-supporten samt driva projekt som fokuserar på den användarnära IT-miljön.
Sedan säkerställer du även en effektiv och välfungerande IT-leverans genom kvalificerad felsökning.
Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor.
Ansvarsområden
Agera teknisk coach och mentor för 1st line-supporten.
Driva projekt som fokuserar på den användarnära IT-miljön.
Säkerställa en effektiv och välfungerande IT-leverans genom kvalificerad felsökning.Kvalifikationer
Vi söker dig med gedigen teknisk kompetens och erfarenhet av att arbeta i en supportroll där du har fått använda djupare kunskap än en ren helpdesk-funktion.
Minst 3 års erfarenhet av självständigt supportarbete (1st/2nd line).
Gedigen kunskap inom Microsoft 365 och Windows 11.
Stark vana av klientshantering och felsökning av hårdvara.
Förståelse för Active Directory och grundläggande nätverkskoncept (felsökning av switchar, brandväggar och klientanslutning).
Meriterande:
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Ersättning
